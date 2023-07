Kundgebung am Nagasaki–Gedenktag geplant

Die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki jähren sich im August 2023 zum 78. Mal. Der Verein „Lebenshaus Schwäbische Alb — Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.“ nimmt diese Jahrestage zum Anlass, an die Tragödien zu erinnern, der Opfer zu gedenken und auf die heutigen Gefahren hinzuweisen. Das teilt der Verein mit. Dieser lädt zum Mitmachen bei der Veröffentlichung eines Aufrufs in Zeitungsanzeigen der Region ein. Außerdem veranstaltet der Verein eine Kundgebung am 9. August, dem Nagasaki–Gedenktag, ab 18 Uhr am Stadtbrunnen in Gammertingen.

Am 6. und 9. August 1945 zerstörten die USA mit zwei Atombomben die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Millionen Menschen seien bis jetzt an den Folgen dieser Abwürfe sowie der über 2.000 Atomtests gestorben oder würden unter oft schweren chronischen Erkrankungen leiden.

Heute bedrohen uns weltweit 12.500 Nuklearwaffen, heißt es in dem Aufruf von „Lebenshaus Schwäbische Alb“, und die neun Atomwaffenstaaten rüsten ihre Arsenale weiter auf. In Deutschland sei geplant, neue Trägerflugzeuge für neue, zielgenauere US–Atombomben in Büchel anzuschaffen.

Die Jahrestage der atomaren Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki erinnern uns daran, erklärt der Verein „Lebenshaus Schwäbische Alb“, uns zu engagieren, dass solche Tragödien sich nicht wiederholen. Deshalb möchte der Verein am 3. August mit Unterstützung von möglichst vielen Menschen und Organisationen aus nah und fern eine Anzeige mit dem Aufruf „Hiroshima und Nagasaki mahnen: Beitritt zum UN–Atomwaffenverbotsvertrag!“ in Amtsblättern und Tageszeitungen der Region veröffentlichen.

In dem Aufruf wird von der Bundesregierung unter anderem gefordert, möglichst bald dem 2017 von der UN verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten. Unter dem Aufruftext sollen die Namen der unterstützenden Menschen beziehungsweise Organisationen aufgeführt und die Anzeige soll durch Spenden der Beteiligten finanziert werden. Hierfür würden formlose Rückmeldungen bis spätestens 29. Juli benötigt. Weitere Informationen gibt es unter www.lebenshaus–alb.de.