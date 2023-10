Bereits am Samstag steht das Spiel der Woche in der Kreisliga A 2 an. Dann empfängt die SG Hettingen/Inneringen in Hettingen den SV Renhardsweiler. Anstoß ist um 15 Uhr.

Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften in der Saison 2017/2018 gegenüber. Mit 4:1 siegte die SG Hettingen/Inneringen damals. Und auch sonst hatte es Renhardsweiler immer schwer, sich gegen die SGHI zu behaupten. Seit mehr als einer Dekade wartet der SV Renhardsweiler auf einen Sieg gegen die SGHI. Bilanz seit 2012: Sechs Spiele, vier Siege Hettingen/Inneringen, ein Erfolg am grünen Tisch für die SGHI und nur ein mickriges Unentschieden aus Sicht des SV Renhardsweiler, 14:3 Tore, die Wertung aus der Saison 12/13 nicht mitgerechnet.

Renhardsweiler schwächelt auswärts

Und so sagt Renhardsweilers Trainer Rudi Soukup: „Wir fahren als Außenseiter am Samstag nach Hettingen. Wir werden versuchen, zum einen die Null so lange wie möglich zu halten, und zum anderen versuchen, die SG von unserem Strafraum fernzuhalten. Je länger uns das gelingt, umso schwerer wird es für den Gastgeber zum Erfolg zu kommen.“

Der SV Renhardsweiler (9./15:24/12) ist vor allem zu Hause stark, holte neun seiner zwölf Punkte auf eigenem Geläuf, gewann gegen Bingen, Fulgenstadt und Bronnen sowie beim FV Bad Saulgau. Doch schon zweimal musste der SVR sieben Gegentore schlucken (Sigmaringen, Laiz).

Hettingen ist angekommen

Der Gastgeber seinerseits ist inzwischen in der Kreisliga A angekommen. Die SG Hettingen/Inneringen (4./18:12/17) leistete sich nach einem guten Start mit sieben Punkten aus drei Spielen zwei Aussetzer gegen den FV Bad Saulgau und den SV Hohentengen II. Doch es gab mehr Licht als Schatten, unter anderem Siege gegen den SC Türkiyemspor Saulgau und den SV Sigmaringen und am vergangenen Wochenende ein Remis gegen Alb-Lauchert.

Mit der neu strukturierten zweiten Mannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit dem FV Veringenstadt in der Kreisliga B 3, ebenfalls in Konkurrenz spielt, klappen die ersten Gehversuche im Großen und Ganzen auch gut. Nur hier blieben die erhofften Ergebnisse ‐ trotz des ersten Sieges zuletzt ‐ noch aus.

Zwei mit 810 Minuten Spielzeit

Hettingen/Inneringens Abteilungsleiter Max Teufel, der wie Daniel Holzmann bislang alle 810 Saisonminuten in der Liga absolviert hat, sagt: „Die Bezirksliga war für uns als sehr junge Mannschaft nicht so optimal. Eine Klasse tiefer sehe ich die Chance, dass man hier den Grundstock legen kann, um irgendwann wieder in die Bezirksliga zurückzukehren. Die Zusammensetzung der Liga ist heuer sehr stark und man sieht, dass doch jeder jeden schlagen kann.“

Teufel: Starke Kreisliga A 2

Die Liga, so Teufel, sei attraktiv. Neben den Spielen gegen viele starke Absteiger, bestreite man fast jede Woche ein Derby, jeder müsse sich beweisen. „Personell können wir unsere Ausfälle mit unseren jungen Spielern auffangen. Die haben so die Chance, sich zu beweisen und sich in die Mannschaft zu spielen. In Begegnungen, wie gegen Sigmaringen, in der wir ebenbürtig waren, oder die erste Halbzeit am vergangenen Wochenende gegen die SGM Alb-Lauchert zeigen, dass wir mithalten können. Mit zwei Spielern in Überzahl hätten wir drei Punkte holen können“, trauert Teufel noch etwas der vertanen Chance nach. „So aber nehmen wir jetzt die Aufgabe Renhardsweiler sehr ernst, weil ‐ wie gesagt ‐ jeder jeden schlagen kann. Wir haben vor keinem in der Liga Angst, aber den dazugehörigen Respekt.“