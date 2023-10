Das „Schlössle“ gegenüber vom Schloss hat viel von seinem alten Glanz verloren. Imposant sind noch die Giebel des Fachwerks im Dachgeschoss. Das, was das Adolf Göggel Haus neben der Lauchert und gegenüber vom heutigen Gammertinger Rathaus besonders macht, ist aber im Inneren versteckt.

Einzigartige Holztreppe muss erhalten bleiben

„Der Treppenaufgang macht das Gebäude einzigartig“, sagt Elmar Heinemann. Der Architekt realisiert die Sanierung eines der ältesten und dazu auch denkmalgeschützten Gebäude in Gammertingen.

Das großzügige historische Holztreppengeländer aus der Entstehungszeit mit einem Löwen auf dem Geländer soll beim Umbau erhalten bleiben.

Die historische Holztreppe muss bei den Sanierungsarbeiten erhalten bleiben. (Foto: Elmar Heinemann )

Im 16. Jahrhundert gehörte das Haus laut dem Häuserbuch der Stadt Gammertingen einem Bürger mit Namen Wilhelmi. Um 1569 wurde es von der Speth’schen Herrschaft gekauft und als Ausweich- und Winterdomizil genutzt.

Wahrscheinlich hat die Familie von 1600 bis zum Neubau des Schlosses 1775 in dem Haus gewohnt. Daher soll auch die Bezeichnung „Schlössle“ für das heutige Adolf Göggel Gebäude kommen. Nach 1775 waren wohl Kanzleiräume in dem Haus untergebracht.

Schloss und Schlössle sollen baulich verbunden gewesen sein

Heute von außen nicht mehr erkennbar, sollen Schloss und Schlössle zum Anfang des 19. Jahrhunderts durch das untere Tor verbunden gewesen sein. Dadurch soll man von einem Gebäude in das andere gekommen sein. Beim Neuverputzen des Rathauses vor einigen Jahren konnte man die zugemauerten Türen sehen.

Empfohlene Artikel Lost Place mit Video Liebhaber oder Abriss: Ältestes Gasthofgebäude der Stadt benötigt Investor q Gammertingen

„Im Rathaus gibt es noch einen Schrank, bei dem die Türen hinten aufgehen“, sagt Heinemann. „Wir haben am Haus aber noch nichts gefunden, wo es einen Eingang gegeben haben könnte“, erzählt er.

Vielleicht, so schätzt er, stoße man noch darauf, wenn bei den Arbeiten die Wände freigelegt werden.

Innen ist das Haus stark sanierungsbedürftig. (Foto: Elmar Heinemann )

Das Haus muss aufwändig saniert werden. Das Fundament muss verstärkt, das Dachtragewerk erneuert werden. „Es wurde viel umgebaut und verbaut. Jetzt machen wir eher einen Rückbau“, sagt Heinemann.

Das Erscheinungsbild des Gebäudes soll dabei erhalten bleiben. Seit einigen Jahren steht das Haus leer. Anfang der 1880er-Jahre kaufte der Mechaniker Adolph Göggel das Gebäude.

Da er früh verstarb, eröffnete seine Witwe Anna rechts vom Hauseingang einen Laden. Der Sohn Adolf lernte Kaufmann und übernahm das Geschäft. Er verkaufte seine Waren nicht nur in Gammertingen, sondern brachte diese auch im Laucherttal bis nach Jungnau und auf die Zwiefalter Alb.

Heute gehört das Gebäude Bruno Göggel

Mitte der 1980er-Jahre zog ein Blumengeschäft in das Gebäude, darüber entstanden Wohnungen. Nun steht das Haus seit einigen Jahren leer und gehört Bruno Göggel. Er selbst habe in dem Gebäude nie gewohnt, es habe aber seinem Großvater gehört, sagt sein Pressesprecher Mike Hummel. Göggel liege viel daran, dass das Haus gut erhalten bleibt und umweltgerecht umgebaut wird.

Durch die Sanierungsarbeiten sollen Wohneinheiten in dem Gebäude entstehen. Manfred Tremmel, der sich in Gammertingen um das Stadtarchiv kümmert, hat alte Baupläne von 1928 im Archiv gefunden.

Das Gebälk hängt teilweise mehrere Zentimeter durch. (Foto: Elmar Heinemann )

Darauf sind Zeichnungen und besondere Vorschriften festgehalten, die beim damaligen Umbau eingehalten werden mussten: „Bei der Ausgrabung der Keller und der Fundamente ist Vorkehrung zu treffen, dass die Nachbargrundstücke nicht in Gefahr gebracht werden“, steht da zum Beispiel.

Heute muss Architekt Heinemann darauf achten, das Dachtragewerk aufwändig zu sanieren. Einige Balken sind so stark gebogen, dass sie erst wieder gerade gerichtet werden müssen. Wie hoch die Summe für die mehrjährige Sanierung ist, will Heinemann nicht verraten, nur so viel: Nach oben sind die Kosten offen.