Wo lässt sich noch Geld einsparen? Diese Frage hat den Gemeinderat bei der Haushaltsdiskussion beschäftigt. 2024 sollen mehrere kostspielige Projekte umgesetzt werden. Die drei Fraktionen haben in ihren Reden aber auch vorgeschlagen, so manche Investition zu streichen oder später umzusetzen. Das Ziel: Kosten sparen.

Diese drei großen Projekte werden umgesetzt

Der Neubau der Fußgängerbrücke zur Laucherttalschule (500.000 Euro), die Erneuerung des Kleinkindbeckens in der Alb-Lauchert-Schwimmhalle (290.000 Euro) und die Erschließung des Neubaugebiets Straßäcker im Stadtteil Harthausen (520.000 Euro) - das sind die wichtigsten Projekte, die der Gemeinderat verabschiedet hat.

Sowohl die CDU-Fraktion als auch die Fraktion Gleiches Recht für Alle merkten an, dass beim Neubau der Fußgängerbrücke überprüft werden soll, wo noch Kosten eingespart werden können. Die CDU sprach sich für die fertige Erschließung des Neubaugebiets Straßäcker für 520.000 Euro aus. Von den elf Bauplätzen sind bereits zwei bebaut.

„Die Erschließung ist gut für junge Menschen, damit ihnen eine Grundlage geboten wird, in der Heimat zu bleiben oder zurückzukommen“, so Gerhard Jaudas. Die Fraktion Grüne, SPD und Unabhängige Bürger schlug hingegen vor, die Erschließung des Baugebiets Straßäcker nicht 2024 anzusetzen, sondern zu schieben. Das wurde vom Gemeinderat abgelehnt.

Hier sehen die Räte Möglichkeiten zum Sparen

Viel wollten die Fraktionen nicht aus dem Haushalt streichen. Jörg Scham von der Fraktion Grüne, SPD, Unabhängige Bürger zählte auf, dass Gammertingen seit 2019 etwa 40 Millionen Euro in Projekte investiert hat. Wenige Kür-, aber viele Pflichtinvestitionen, wie die genannten Großprojekte stünden auch in den kommenden Jahren an, so Scham. Das mache es schwer, im Haushalt mehrere Stellen zu finden, an denen Geld gespart werden kann.

Eine mögliche Einsparung fanden die Räte: Städtischer Wohnraum für Flüchtlinge wird in Gammertingen knapp und auch private Vermieter sind nur noch schwer zu finden.

Deshalb hat die Verwaltung eine Unterkunft für 500.000 Euro im Haushalt vermerkt. Hier waren sich alle drei Fraktionen einig: Nur, falls die Unterkunft tatsächlich benötigt wird, sollte diese angeschafft werden.

Das wäre auch für die Flüchtlinge die deutlich bessere Lösung, denn eine Integration aus einem Flüchtlingsheim ist ungleich schwieriger als aus einem privaten Umfeld. Jörg Scham

Jörg Scham merkte an, vor dem Kauf einer Flüchtlingsunterkunft weitere Anstrengungen zu unternehmen, Flüchtlinge privat oder in städtischen Gebäuden unterzubringen. „Das wäre auch für die Flüchtlinge die deutlich bessere Lösung, denn eine Integration aus einem Flüchtlingsheim ist ungleich schwieriger als aus einem privaten Umfeld“, sagte er.

„Vielleicht können wir einen Abend veranstalten, bevor so ein Bunker hier steht und dadurch nochmal einen Versuch machen, um privaten Wohnraum zu akquirieren.“

Dieses Projekt wird nicht umgesetzt

Der marode Fußgängersteg am Bahnviadukt soll abgerissen werden. Für 80.000 Euro stand ein Neubau der Brücke im Haushalt, alle drei Fraktionen sahen diesen aber nicht als unbedingt notwendig an. „So schön es wäre, da einen neuen Steg zu bauen. Es ist der am wenigsten frequentierte Steg in Gammertingen, denke ich“, sagte Wolfgang Lieb von der Fraktion Gleiches Recht für Alle. Ein Abriss koste laut Lieb’s Schätzung etwa 10.000 Euro. Damit spare die Stadt 70.000 Euro.