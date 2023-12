Das Klavierduo Grau-Schumacher zählt in seinem Fach zu den Besten, wie die Gammertinger Konzertbesucher schon mehrfach feststellen konnten, heißt es in der Ankündigung weiter. Das Klavierduo ist international gefragt. Der Schauspieler Berthold Biesinger ist Mitglied im Ensemble des Theaters Lindenhof in Melchingen und in Gammertingen ein gern gesehener Gast.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Papeterie Mey, Gammertingen (Telefon 07574/91363) und an der Abendkasse.