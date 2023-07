Die evangelische Kirchengemeinde in Gammertinge gibt wegen der Innenrenovierung der Kirche ihre Kirchenbänke ab.

Bestehend aus Fichtenholz und 3,50 Meter lang, ideal für einen Schuppen oder die Hauswand mit Vordach — so beschreibt die Gemeinde in ihrem Gemeindebrief die Bänke und legt 200 Euro als Richtpreis fest. Pfarrer Ulrich Deißinger ist sich sicher: „Es gibt bestimmt noch ein paar Älbler, in deren Scheune so eine Bank perfekt reinpassen würde. Wir haben auch noch welche.“

Kirchenstühle statt Bänke für mehr Platz

Grund für den Bank–Abverkauf sind die Innenrenovierungsarbeiten in der evangelischen Kirche in Gammertingen. Dafür mussten die alten Bänke aus der Kirche raus, nach der Renovierung sollen diese durch moderne Kirchenstühle mit Sitzpolster ersetzt werden. „Ein paar Bänke haben wir zwischengelagert, ein paar haben wir schon an den Mann gebracht“, sagt Deißinger.

So sehen die Kirchenbänke aus. (Foto: Julia Brunner )

Eine Bank hat auf seiner Terrasse hinter seinem Haus einen Platz gefunden. Nach Ostern hätten mehrere freiwillige Helfer die Kirchenbänke und den darunter liegenden Holzboden ausgebaut. „Die Architekten und ich waren überrascht, wie gut das mit der Truppe geklappt hat“, erzählt Deißinger. Mit dabei seien neben evangelischen Gemeindemitgliedern auch einige Katholiken gewesen.

Ökumenische Gastfreundschaft der beiden Kirchen

Früher habe es eine starke Abgrenzung zwischen Katholiken und Protestanten gegeben. Das habe sich inzwischen aber größtenteils aufgelöst, sagt Deißinger, vor allem, weil es mittlerweile vermehrt gemischte Paare gebe.

Wir haben eine ökumenische Gastfreundschaft. Ulrich Deißinger

In Gammertingen sind die beiden Kirchen freundschaftlich verbunden. „Wir haben eine ökumenische Gastfreundschaft“, sagt er. Konfirmationen fänden aus Platzgründen zum Beispiel immer in der katholischen Kirche statt.

Bis voraussichtlich Anfang Januar werden die evangelischen Gottesdienste im Gemeindehaussaal und im Sommer vereinzelt im Kirchwald in der Nähe von Harthausen abgehalten. Den hat die evangelische Kirchengemeinde von einem verstorbenen Förster geerbt. „Ursprünglich hatten wir angedacht, die Kirchenbänke dorthin zu bringen, weil es da nur wenige Sitzgelegenheiten gibt“, so Deißinger.

Da die Bänke aber innerhalb weniger Jahre unter freiem Himmel kaputt gegangen wären und der Transportaufwand zu groß gewesen wäre, habe man darauf verzichtet. „Der Verschönerungsverein hat uns aber zugesagt, dass er uns zwei Bänke für den Kirchwald machen wird“, sagt der Pfarrer.

Immerhin hat der Steinaltar der Kirche vor wenigen Tagen einen neuen Platz auf der Lichtung im Kirchwald gefunden.

Kirche soll heller werden

Durch die Renovierungsarbeiten soll die Kirche innen heller und mehr Platz geschaffen werden. „Der neue Altar wird aus Holz und beweglich sein. Statt einer Kanzel wird es ein Stehpult geben“, so Deißinger.

Außerdem werde eine dimmbare Deckenbeleuchtung und eine Fußbodenheizung installiert, erzählen die Architekten Albert Hörz und Ulla Haas. Die Heizung soll später an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Neben dem Beheizen der Kirche sollen damit auch Schimmelprobleme, die es früher gab, behoben werden.

Im Inneren der evangelischen Kirche steht ein Gerüst. Aktuell wird an der Elektrik gearbeitet. (Foto: Julia Brunner )

Momentan finden Elektro–, Maler– und Sanitärarbeiten statt. Zeitlich verlaufe die Sanierung der Kirche bisher wie geplant, so Hörz. Auch finanziell befindet sich die Kirchenrenovierung aktuell im kalkulierten Kostenrahmen von 580.000 Euro. „Ich hoffe, dass wir sogar ein bisschen darunter bleiben“, sagt Deißinger.

Durch die Eigenarbeit der freiwilligen Helfer habe die Gemeinde bereits einiges einsparen können. Bei den gerade anstehenden Arbeiten könnten die Helfer weniger tun, er denkt aber, dass sie später wieder zum Einsatz kommen könnten.