Kein Führerschein und ungesichertes Kind im Auto

Ein Kind ohne Sicherung und der Fahrer ohne Führerschein - das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle der Polizei

Ohne jegliche weitere Sicherun auf dem Schoß der Beifahrerin ist eine Zweijährige in einem Auto gesessen, das Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagnachmittag in der Sigmaringer Straße bei einer Verkehrskontrolle stoppten. Die verantwortlichen Angehörigen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Unabhängig davon durften sie die Fahrt ohnehin nicht fortsetzen. Wie die weitere Kontrolle ergab, war der 39 Jahre alte Fahrer darüber hinaus nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.