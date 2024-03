Kandidaten für Gemeinderatswahl nominiert

Die Liste Grüne-SPD-Unabhängige-Bürger hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl Gammertingen und Teilorte nominiert.

Wolfgang Schreiber hob bei der Veranstaltung im „Café Fair & Mehr“ in Gammertingen die nach eigenen Angaben konstruktive und erfolgreiche Arbeit in den letzten fünf Jahren durch die bisherigen Fraktionsmitglieder Birgit Bauer, Jörg Scham und Hans Hübner hervor. Diese Arbeit solle fortgesetzt werden, um auch in Zukunft eine sozial-ökonomisch-ökologische Komponente im Gemeinderat Gewicht zu geben. Ziel ist es laut Mitteilung, zwischen drei und fünf Mandate von den Bürgern der Stadt und den Teilgemeinden zu erhalten.

Nach einer Vorstellungsrunde der Kandidaten wurde die Nominierungsliste unter der Versammlungsleitung von Susanne Scham in geheimer Abstimmung analog der vorgelegten Liste verabschiedet.

Gewählt wurden einstimmig: Hubert Rothfeld, Wolfgang Schreiber, Thomas Breitkopf, Hannah Deißinger, Kornelius Nägele, Madeleine Höschle, Simon Schutz, Anne Ziegler, Hans Michael Hübner, Stefan Ziegler, Edeltraud Specht-Tsouovalzis, Wolfgang Köpp und Elwin Fritzsche-Abele.

Ziel sei es, dass für die Fraktion junge Frauen und Männer in den Gemeinderat gewählt werden. Die Spitzenkandidatin Hannah Deißinger solle mit ihren 19 Jahren hierfür ein Zeichen setzen. Zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten und zum Wahlprogramm lädt die Fraktion zur öffentlichen Vorstellungsrunde am Freitag, 19. April, um 19 Uhr ins „Café Fair & Mehr“.