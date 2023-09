Jungpiloten lernen Welt des Modellflugs kennen

Im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche der Stadt Gammertingen ging es in der letzten Ferienwoche ins benachbarte Neufra zum dort auf einer Hochebene über dem Fehlatal gelegenen Modellflugplatz der Modellfliegerfreunde Bitz.

Vier Jungs zwischen 11 und 14 Jahren hatten sich dafür angemeldet und verbrachten begleitet von Mitgliedern der Interessengemeinschaft Kultur im Bürgerhaus Bronnen einen erlebnisreichen Tag bei den Bitzer Modellfliegerfreunden auf deren vereinseigenem Übungs– und Fluggelände.

Angereist kam die Gruppe mit ihren Betreuern zunächst mit der Eisenbahn von Gammertingen bis ins benachbarte Neufra, von wo man durch Wald und Wiesen bis zu dem auf halber Strecke zwischen Neufra und Harthausen gelegenen Flugplatz des MFF–Bitz wanderte.

Dort wurden die jungen Modellpiloten schon erwartet und von den Profis der Bitzer Modellflieger in die faszinierende Welt des Modellflugs sowohl mit als auch ohne Motor eingewiesen. Ein Höhepunkt war dabei das Fliegen eines motorisierten Flugmodells mittels Fernsteuerung, wobei die Nachwuchspiloten auch mal selber steuern durften. Die Kids waren dabei hochkonzentriert und hellwach bei der Sache, sodass es zu keinem Absturz kam.

Anschließend war Modellbau angesagt und jedes Kind fertigte aus Balsaholz und Kleber ein flugtaugliches Segelmodell, das nach Fertigstellung auch sofort bei einem kleinen Weitflugwettbewerb getestet werden konnte. Bei idealen Wetterbedingungen zogen die leicht gebauten Segler so manche Schleife über den idyllisch gelegenen Flugplatz und konnten auch allesamt wieder unbeschadet landen.

Zwischendurch zeigten die Aktiven des MFF–Bitz mit atemberaubenden Vorführungen, was mit Modellen am Himmel so alles möglich ist.

Gegen Abend wurde ein großes Grillfeuer entzündet und bei Wurst und Wecken lies man die spannenden Erfahrungen des Tages noch einmal Revue passieren.

Sowohl Alexander Wassmer von der Interessengemeinschaft Kultur im Bürgerhaus Bronnen als auch Kurt Denkinger vom MFF–Bitz zogen bei der Verabschiedung ein rundum positives Resümee und zeigten sich begeistert von der Motivation und dem Engagement der flugbegeisterten Kinder und Jugendlichen. Da jeder Teilnehmer seinen selbst gebastelteten Flieger mit nach Hause nehmen durfte, wird dieser Nachmittag noch lange in bester Erinnerung bleiben.