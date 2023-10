Eine Folie, die verhindert, dass die Spielkonsole bei schwitzenden Händen aus den Fingern rutscht. Eine Heizung, die mit Wasserstoff betrieben werden soll und Busse, die mit Solarplatten fahren könnten.

Schüler lernen Phasen der Unternehmensgründung

Innovation, Begeisterung für die eigene Idee und guter Teamzusammenhalt waren bei der Landeskampagne „Start-up BW“ von den neunten Klassen der Laucherttalschule gefragt. Während eines Schultags sollten die Jugendlichen die ersten Phasen einer Unternehmensgründung durchleben.

„Mit den Schülern haben wir innerhalb weniger Stunden eine Geschäftsidee entwickelt. Sie haben gelernt: Was ist ein Start-up, was ist eine Innovation?“, sagte Barbara Burkhardt-Reich, Projektleiterin von Start-up BW.

Wir haben die Teams ausgelost, denn es ist wichtig, dass Personen mit unterschiedlichen Denkweisen in den Gruppen sind. Barbara Burkhardt-Reich

Die Schülerinnen und Schüler mussten in zehn gemischten Gruppen eine eigene Idee entwickeln, um ein bestehendes Problem zu lösen. „Wir haben die Teams ausgelost, denn es ist wichtig, dass Personen mit unterschiedlichen Denkweisen in den Gruppen sind“, so Burkhardt-Reich.

Sonst täten sich immer Freunde zusammen, die oft gemeinsame Interessen haben. Den Schülern soll durch das Projekt das Finden von kreativen Ideen nahe gebracht werden. „Wichtig ist, dass sie lernen, dass es Probleme gibt, aber auch Lösunge dafür und sich jeder gesellschaftlich daran beteiligen kann“, sagte Burkhardt-Reich.

Idee steht im Vordergrund

Am Nachmittag mussten die Teams in drei Minuten ihre Idee vorstellen. Anschließend konnte die Jury bestehend aus Schulleiter Klaus Minsch, Bianca Loock-Hummel von Schwörer-Haus und Jürgen Herter von der Firma Trumpf Fragen stellen. „Die Idee steht im Vordergrund. Wir schauen auch, wie kreativ die Schüler in einem Tag sind. Wichtig ist auch, ob sie als Team harmonieren“, erzählte Loock-Hummel.

Von links: Klaus Minsch, Bianca Loock-Hummel, Jürgen Herter und Barbara Burkhardt-Reich haben die Ideen und Präsentationen bewertet. (Foto: Julia Brunner )

Auch Nachfragen sollten die Schüler sicher beantworten und zeigen, dass die Entwicklung ihrer Idee eine Teamleistung war. „Wenn du eine Firmenidee hast, kannst du nicht alles alleine wuppen. Es braucht ein Netzwerk und Experten“, sagte sie. Die vorgestellten Ideen reichten von Apps, die den Einzelhandel beleben sollten über Koffer mit Sportgeräten zu digitalen Tafeln, um den Unterricht zu verbessern.

Die beste Geschäftsidee und Präsentation hatte das Team von Collin, Valentin, Cedric und Raffi. Mit ihrer Anti-Schwitz-Folie wollten sie das Zocken auf Spielkonsolen vereinfachen. „Einer von uns hat gesagt, dass er beim Zocken immer feuchte Hände bekommt“, sagten sie.

Damit der Controller nicht mehr aus den Händen rutscht und der Spielstand vermasselt, haben sie zuerst die Idee gehabt, eine Creme zu entwickeln. Über einen Handschuh sind sie dann auf die Anti-Schwitz-Folie gekommen. Als Erstplatzierte haben sie die Möglichkeit, sich für die Landesauswahl von Start-up BW zu bewerben.

Sieger haben Chance auf Landeswettbewerb

Insgesamt finden die Innovations-Workshops an 70 weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg statt. Die jeweiligen Siegerteams haben die Möglichkeit, am Landeswettbewerb teilzunehmen. Zwölf von ihnen werden ausgesucht und können im Sommer 2024 ihre Idee vorstellen und 300 Euro gewinnen.

Entscheidet sich die Anti-Schwitz-Gruppe nicht dafür, hat das zweitplatzierte Team „W.O.“ die Chance auf die Landesauswahl. W.O. sollte für Wasser und Sauerstoff stehen und die Heizung der Zukunft werden. Alex, Jule, Odin, Fabian und Tamara haben eine mit Wasserstoff betriebene Heizung vorgestellt.

„Wasserstoff-LWK gibt es schon, wieso nicht auch eine Wasserstoff-Heizung“, sagen sie während ihrer Präsentation. Als ersten Gewinn erhielten die beiden Teams von Loock-Hummel und Herter eine kleine Süßigkeit. Ein weiterer Preis soll noch folgen.