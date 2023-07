Geschwister–Kessel–Stiftung unterstützt Auszubildende in Mariaberg

Die Geschwister–Kessel–Stiftung fördert mit einem Betrag von 10.000 Euro Anschaffungen in der Ausbildungswerkstatt des Vereins Mariaberg in Gammertingen. Wie der Verein mitteilt, konnten von der Förderung eine CNC–Oberfräse, eine Graviermaschine inklusive Zubehör und Laptops mit Software beschafft werden.

Von den Maschinen profitieren die Auszubildenden in der Holzwerkstatt. Derzeit sind dort sechs Schülerinnen und Schüler in der Berufsvorbereitung. Die Ausbildung als Fachpraktikerin und Fachpraktiker für Holzbearbeitung absolvieren aktuell sieben junge Menschen. Die Jugendlichen, die auch in den Wohnangeboten oder der Umgebung der diakonischen Einrichtung leben, werden in ihrer Ausbildung auf ihre spätere Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt vorbereitet.

Unterstützt werden die Jugendlichen und jungen Menschen mit Lernbehinderungen und psychischen Beeinträchtigungen von erfahrenen Fachkräften in engmaschiger Betreuung. Von der langjährigen Kooperation zwischen den Ausbildungsbetrieben und der Berufsschule profitieren sie auch nach ihrer Ausbildung. Wichtig ist nach Angaben des Vereins, dass die Ausbildungsinhalte und auch die Maschinen und Geräte auf dem aktuellen Stand sind, damit die Azubis die Tätigkeiten üben können, denen sie dann in der Praxis wieder begegnen. Die neuen Maschinen und Geräte, die durch die Förderung der Geschwister–Kessel–Stiftung angeschafft werden konnten, seien deshalb für die Auszubildende besonders wertvoll.

Mit der neuen Graviermaschine können laut Verein alle Materialien bis auf Metall graviert werden. Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel Holznistkästen oder Geschenkkisten für Wein und Wurst könnten jetzt mit einem Logo graviert werden, ebenso wie Schilder und vieles mehr. Die programmierbare CNC Handfräse bietet den Azubis ebenfalls viele Vorteile. Sie sei klein aber ermögliche theoretisch fehlerlose Arbeiten, da die Fräse zwar von Hand geführt werde, unvermeidbare Wackler oder Ungenauigkeiten der menschlichen Hand aber ausgleiche. So könnten auch die Azubis zum Beispiel exakte Steckverbindungen herstellen, die selbst erfahrene Schreinermeister niemals so hinbekämen wie die Maschine.

Die Laptops mit neuer Software helfen bei der Programmierung der Maschinen werden von den Azubis aber auch dazu genutzt, das Arbeiten am PC zu üben. Die diakonische Einrichtung Mariaberg bietet jungen Menschen mit Einschränkungen Ausbildungen in 24 Berufen — mit eigenen Betrieben und Werkstätten, Schulen, Sozialdiensten und dem psychologischen Fachdienst. Mit Angeboten vom Schnupperpraktikum bis zum betreuten Wohnen können Auszubildenden passgenau gefördert und Schritt für Schritt an die Arbeitswelt heran geführt werden.