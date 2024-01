Türen öffnen oder Ölspuren nach Unfällen beseitigen - Nicht nur wenn es brennt, sondern auch an anderen Stellen klemmt, kommt in vielen Fällen die Feuerwehr. Doch immer häufiger suchen die freiwilligen Wehren nach neuen Mitgliedern. In Gammertingen will die Feuerwehr neue Wege bei der Personalgewinnung gehen.

Investitionen sollen Wehr attraktiver machen

Die Gammertinger Wehr hat aktuell 137 aktiven Feuerwehrleuten in fünf Abteilungen. Um diese Truppenstärke zu halten, schlägt der im Gemeinderat vorgestellte Feuerwehrbedarfsplan vor, bis 2033 intensiv in Gebäude, Equipment und Fahrzeuge der Freiwillinge Feuerwehr zu investieren. Durch die moderne Technik und Ausrüstung will Kommandant Daniel Zeiler weitere Mitglieder für die Wehr gewinnen.

Das hat aber alles nicht so wirklich gefruchtet. Daniel Zeiler

Bisher habe die Wehr über die Sozialen Medien oder das Verteilen von Flyern versucht, neue Mitglieder anzuwerben. „Das hat aber alles nicht so wirklich gefruchtet“, sagt Zeiler. Die beste Art, Menschen für die Feuerwehr zu gewinnen, sei bisher die persönliche Ansprach von Mitbürgern gewesen.

Die Abteilung in Feldhausen hat zum Beispiel im vergangenen Jahr einen „Tag des Helfers“ ausgerichtet, bei der sich die Feuerwehr der Bevölkerung vorgestellt hat.

Bauhofmitarbeiter könnten für Wehr gewonnen werden

Im Feuerwehrbedarfsplan hat sich die Gammertinger Feuerwehr intensive Gedanken dazu gemacht, wie sie in Zukunft neue Mitglieder gewinnen will. Zum einen sollen neben Männern auch gezielter Frauen angesprochen werden. Im Gespräch ist aber auch, dass städtische Mitarbeiter - besonders Bauhofmitarbeiter - bei Tageseinsätzen mit ausrücken sollen.

Die könnten zum Beispiel zu Kleineinsätzen wie Türöffnungen, Ölspurbeseitigung und Wasserschäden mit gerufen werden, heißt es im Feuerwehrbedarfsplan. „Sie müssten dann natürlich auch bei Übungen mitmachen und das Handwerk verstehen“, sagt Zeiler. Die Grundausbildung, die etwa 70 Stunden dauert, müssten die Bauhofmitarbeiter ebenfalls absolvieren.

Das Beseitigen von Ölspuren sei teilweise Aufgabe des Bauhofs, auch wären die städtischen Mitarbeiter vor Ort und müssten keine langen Anfahrtswege auf sich nehmen.

Das sagt der Bürgermeister zu der Idee

Die Maßnahme könnte dabei helfen, die Ausrückzeiten einzuhalten. Innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung sollen die ersten Kräfte am Einsatzort sein.

Der Vorschlag, städtische Mitarbeiter für die Feuerwehr zu begeistern, kommt von Ralf-Jörg Hohloch, Kommandant der Freiburger Feuerwehr, der mit Zeiler den Feuerwehrbedarfsplan ausgearbeitet hat. „Wir prüfen gerade, was möglich ist. Grundsätzlich ist es eine spannende Idee, die aber gut durchdacht werden muss“, sagt Gammertingens Bürgermeister Andreas Schmidt dazu.

Wenn die halbe Rathausmannschaft ausrückt, können wir nicht das Rathaus zu machen. Andreas Schmidt

Einerseits müssten Fragen zur Ausbildung und im Arbeitsrecht geklärt werden. Andererseits soll kein städtischer Mitarbeiter verpflichtet werden, der Feuerwehr beitreten zu müssen. Das hat auch praktische Gründe: „Wenn die halbe Rathausmannschaft ausrückt, können wir nicht das Rathaus zu machen“, so Schmidt.

Ein weiterer Ansatz, der bereits umgesetzt wird, ist die Doppelmitgliedschaft. Feuerwehrleute, die zum Beispiel in Bingen oder Veringenstadt wohnen, aber in Gammertingen arbeiten, können tagsüber für Einsätze eingesetzt werden. Eine Herausforderung werde es in jedem Fall sein, die bestehende Mannschaftsstärke zu halten und auszubauen, sagt Zeiler.

Junge Mitglieder ziehen oft weg

Aktuell gebe es viele ganz junge Mitglieder, solche im mittleren Alter und andere, die um die 60 Jahre alt sind. Zwischen diesen Gruppen fehlten Mitglieder, die in ihren 30er und 50er Jahren sind, so der Kommandant. „Was in die Alterswehr abwandert, kann in der Jugendfeuerwehr gar nicht nachkommen“, so Zeiler.

Empfohlene Artikel 25 Millionen Euro Schaden Diese 4 Lehren zieht die Feuerwehr aus dem Brand bei Reifen Göggel q Gammertingen

Die ist mit 50 Mitgliedern zwar sehr gut aufgestellt, aber besonders nach dem Schulabgang, wenn die Jungen zum Studieren wegziehen, sei aber ein „Schwund ab 18 Jahren vorhanden“, so Zeiler.