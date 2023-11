Gammertinger Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende statt

Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, auf dem großen Schlossplatz in vorweihnachtlichen Ambiente in einem Dorf von liebevoll dekorierten kleinen Hütten allerlei Leckereien, Nützlichem und Dekorativem statt.

Im historischen Schlosssaal im Rathaus wird man wieder die Kunsthandwerker mit ihren außergewöhnlichen Produkten treffen.

Am Samstagnachmittag wird der Weihnachtsmarkt durch die Adventwichtel der städtischen Kindergärten, den Musikverein Kettenacker, der Stadtkapelle Gammertingen sowie der Jagdhornbläsergruppe „Sautod“ musikalisch umrahmt. Auch der Nikolaus wird auf dem Gammertinger Weihnachtsmarkt vorbeischauen.

Den Sonntag gestalten dann die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen, sowie erneut die Jagdhornbläsergruppe „Sautod“.