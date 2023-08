Mit zwei starken Leistungen haben die Baseballer der Gammertingen Royals einmal mehr nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Zum einen stehen die Royals im Finale des Landespokals, zum anderen siegte die Mannschaft um Daniel Haule in der Verbandsliga bei den Herrenberg Wanderers mit 18:1 und untermauerten damit den zweiten Tabellenplatz.

Sieg gegen die Raubritter

Mit einem 7:5–Sieg bei den Schriesheim Raubrittern erreichten die Royals zum einen das Finale des baden–württembergischen Pokals. Das Spiel in Schriesheim war geprägt von starken Leistungen der Gammertinger Defensive und den 19 Strikeouts der Gammertinger Pitcher Stefan Endreß, Daniel Haule und Javier Capote. Zudem stand die Defensive sicher.

Selbst ein Ex–Bundesligaspieler kann Royls nicht stoppen

Nur in der Offensive hatten die Royals mit den Würfen des ehemaligen Pitchers des Bundesligisten Mannheim Tornados immer wieder Probleme. Nach einer 5:3–Führung Ende des dritten Innings gelangen den beiden Mannschaften in den restlichen sechs Spielabschnitten jeweils nur noch zwei Punkte, sodass die Gäste aus Gammertingen den Platz als verdienter Sieger verließen. Für die Royals punkteten Daniel Bravo (3), Javier Capote (2) sowie Maikel Müller und Michael Rädle. Gegner im Endspiel, das am 3. Oktober in Gammertingen ausgetragen wird, ist Zweitligist Tübingen Hawks.

Deutlicher Ligasieg gegen Herrenberg

Im Ligaspiel bei den Herrenberg Wanderers brannten die Gammertinger bereits im ersten Inning ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Sie brachten den Herrenberger Pitcher zur Verzweiflung. Zudem stand die Defensive sehr sicher.

Bereits nach dem ersten Inning führten die Royals mit 10:0. Den Wanderers gelang zwar im zweiten Abschnitt der Ehrenpunkt, doch damit hatten sie ihr Pulver bereits verschossen. Die Gäste hingegen punkteten kontinuierlich weiter, sodass die beiden Schiedsrichter das Spiel nach knapp zwei Stunden aufgrund der 15–Punkte–Regel zugunsten der Royals beendeten — rechtzeitig vor dem nun einsetzenden Starkregen.

Für die Royals punkteten Daniel Haule (4), Stefan Endreß und Arthur Müller (je 3), Manuel Buchta und Javier Capote (je 2) sowie Daniel Bravo, Sebastian Dieminger, Timo Landenberger und Maikel Müller.