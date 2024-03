Französischer Musikabend in Gammertingen

Ein Abend mit französischer Musik wird am Samstag, 16. März, ab 19 Uhr im Saal des Schlosses (Rathaus) Gammertingen geboten. Michael Rieber (Kontrabass) und Norbert Goerlich (Klavier) spielen unter dem Motto „Nuits blanches“ (schlaflose Nächte) Werke von Alfred Desenclos, Gabriel Fauré, Maurice Ravel und César Franck. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Papeterie Mey in Gammertingen, Telefon 07574/91363, oder an der Abendkasse.

Rieber und Goerlich kennen sich laut Konzertankündigung seit der Schulzeit und beide verbindet bis heute eine enge Freundschaft. Musikalisch finden sie sich immer wieder zu Kammermusikprojekten zusammen - meist im Duo Kontrabass und Klavier, aber auch in größeren Formationen mit weiteren musikalischen Partnern.

Seit 2005 ist Michael Rieber als erster Solo-Kontrabassist im NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburg tätig. Dort wurde er 2007 außerdem als Professor für Kontrabass an die Hochschule für Musik berufen. Norbert Goerlich studierte Architektur in Stuttgart und Arizona und arbeitet heute als Partner in einem renommierten Stuttgarter Architekturbüro. Zugleich sollte für das musikalische Frühtalent im Klavierspiel, was ihn mit acht Jahren erste öffentliche Auftritte bescherte, ein wichtiger Lebensbestandteil bleiben. Für die weitere pianistische Ausbildung war für Goerlich der Musikpädagoge und Chorleiter Helmut vom Hoff bedeutsamster Wegbegleiter.