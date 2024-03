Firma Geiger spendet 4081 Euro an Mariaberg

„Ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit hier in Mariaberg.“, betonte Dieter Geiger, der Geschäftsführer der Geiger Lackierfachbetrieb GmbH bei einem Besuch der diakonischen Einrichtung Mariaberg. Die Geiger Lackierfachbetrieb GmbH hatte 2023 insgesamt 4.081 Euro an Mariaberg e.V. gespendet. Für Dieter Geiger sei es „selbstverständlich auch als Unternehmer soziale Verantwortung zu übernehmen.“ Teresa Schwarz, Leitung Spenden und Helfen Mariaberg e.V., bedankte sich: „Ihre Spende ist eine unglaublich wichtige Hilfe, für die ich mich im Namen der von Mariaberg betreuten Menschen von ganzem Herzen bedanken möchte.“ Bei der Scheck übergabe (von links, Foto: Mariaberg e.V.) Tayfun Yengec von der Firma Geiger, Kevin Schwarz, Axalta Coating Systems GmbH, Alex Fetter, Fotograf, Dieter Geiger, Geschäftsführer Fa. Geiger Lackierfachbetrieb übergaben den symbolischen Spendenscheck an Teresa Schwarz, Mariaberg e.V.