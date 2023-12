Im kommenden Jahr muss Gammertingen für die Finanzierung mehrerer größerer und kleinerer Projekte wahrscheinlich neue Schulden aufnehmen. Kämmerer Siegfried Hagg hat den Gemeinderäten am Dienstag die geplanten Ein- und Ausgaben für das kommende Jahr vorgestellt. Ein Überblick.

1. Diese Projekte stehen für 2024 schon fest

Die Sanierung des Schwimmbads hat der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im September dieses Jahr besprochen. Fest steht, dass das Kleinkindbecken und die Schwimmbadtechnik erneuert werden.

Den barrierefreien Umbau und energetische Maßnahmen will die Stadt nur umsetzen, wenn es Fördermittel vom Bund gibt. Eine Zusage steht aber noch aus. In 2024 soll ebenfalls das Bürgerhaus in Kettenacker für 290.000 Euro saniert und barrierefrei umgebaut werden. Hierfür gibt es bereits Fördergelder.

Für 500.000 Euro wird die Fußgängerbrücke zur Realschule erneuert. Starten soll ebenfalls der Breitbandausbau. Die Gesamtkosten von 23 Millionen Euro werden zu fast 90 Prozent gefördert, Gammertingen muss nur 2,8 Millionen Euro selbst zahlen. Die Finanzierung soll sich über die nächsten Jahre erstrecken.

2. Diese Projekte will Gammertingen voraussichtlich angehen

Geplant sind weitere kleinere und größere Projekte. Das Alte Pfarrhaus und das Schey-Gebäude sollen zum Beispiel für 50.000 Euro einen neuen Anstrich erhalten. Verschiedene Straßenarbeiten, Sanierungen von Abwasserkanälen und das Anlegen von weiteren Grabfeldern am Gammertinger Friedhof kosten etwa 1,07 Millionen Euro.

Eine PV-Anlage für 140.000 Euro ist auf dem Gelände der Kläranlage geplant und 70.000 Euro für einen neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr. Für die Erschließung des Neubaugebietes Straßenäcker in Harthausen kalkulierte Hagg etwa 520.000 Euro. All das muss der Gemeinderat aber erst noch absegnen.

3. Das hat eine Flüchtingsunterkunft mit dem Haushalt zu tun

Bereits in der Oktobersitzung des Gemeinderats hat Bürgermeister Andreas Schmidt angekündigt, dass in Gammertingen die Unterkünfte für Flüchtlinge knapp werden. Für das kommende Jahr hält sich die Stadt im Haushaltsplan die Option offen, 500.000 Euro in eine Wohnunterkunft mit Holzfassade zu investieren, falls diese benötigt wird.

4. Darum muss die Stadt weitere Schulden machen

Für den Haushalt 2023 hatte die Stadt eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Da einige Projekte aber verschoben wurden, musste dieser nicht in Anspruch genommen werden. Im kommenden Jahr muss die Stadt wahrscheinlich wieder einen Kredit aufnehmen, um die geplanten Projekte umsetzen zu können. Die Schulden der Stadt stehen in diesem Jahr bei 3,9 Millionen Euro.

Empfohlene Artikel Mit Videointerview Das ist der Stand bei fünf großen Projekten in Gammertingen q Gammertingen

Hagg ging davon aus, dass für 2024 etwa 2,475 Millionen Euro Neuschulden aufgenommen werden müssen. Im kommenden Jahr könnten die Gesamtschulden demnach auf 6,4 Millionen Euro anwachsen. Nötig ist das, weil einerseits einige Projekte abhängig von einer zeitlich begrenzten Förderung sind. Andererseits sind einige Gebäude so stark in die Jahre gekommen, dass sie dringend saniert werden müssen.

5. Das erwartet Gammertingen in den kommenden Jahren

Die Summe der für 2024 geplanten Investitionen liegt bei etwa 5,12 Millionen Euro. Diese sollen unter anderem mit Eigenmitteln, Fördergeldern, dem Verkauf von Bauplätzen und der Aufnahme eines Kredits finanziert werden. Hagg ging in der Sitzung davon aus, dass in den Jahren 2025 und 2026 Investitionen von jeweils etwa 7 Millionen Euro auf die Stadt zukommen. Dann sind erstmal die Großprojekte abgehakt und die Gemeinde kann sich finanziell etwas erholen.

In der Gemeinderatssitzung am 23. Januar 2024 soll über den Haushalt beratet und gegebenenfalls ein Beschluss gefasst werden. Dann werden sich auch die verschiedenen Fraktionen zum Haushalt äußern.