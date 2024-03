Erwachsene mit Behinderung werden spielerisch gefördert

Digitale und technische Veränderungen machen sich auch in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen der diakonischen Einrichtung Mariaberg bemerkbar. Dadurch ergeben sich auch neue Ansätze zur Förderung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein innovatives Hilfsmittel, das in den letzten Jahren entwickelt wurde, ist die sogenannte Tovertafel. Die Tovertafel projiziert interaktive Spiele in Form von Licht auf den Tisch oder auf den Boden. Die Spiele reagieren auf die Bewegung der Spielerinnen und Spieler und ermöglichen es Erwachsenen mit geistiger Behinderung gemeinsam zu spielen. Die Kosten für eine Tovertafel inklusive Software und verschiedenen Spielen liegt bei fast 10.000 Euro. Diese Summe wurde nun von der Mercedes-Benz ProCent-Initiative übernommen.

Der Geschäftsführer des Wohnbereichs von Mariaberg, Andreas Birkle, freut sich sehr über die technische Neuerung: „Die Tovertafel bereichert den Alltag der Menschen, die wir betreuen. Die Spiele sprechen die einzelnen Spielerinnen und Spieler individuell an, sei es auf einfachem oder anspruchsvollerem Niveau. Die Spiele fördern die Entwicklung und schaffen Selbstvertrauen, da keine Fehler gemacht werden können. Die Förderung und Ansprache der Menschen mit Behinderungen erfolgt ganz spielerisch und macht richtig Spaß.“

Darüber hinaus soll die Tovertafel auf Menschen mit einer geistigen Behinderung eine positive Wirkung haben, da sie körperliche Bewegung und soziale Interaktion fördert. Auf diese Weise wird die Eigenständigkeit der Spieler gesteigert. Die Tovertafel wird in einem rotierenden System eingesetzt, sodass möglichst viele Menschen in dem Mariaberger Angeboten das Gerät eine Zeit lang nutzen können. Danach wird es dann an eine andere Wohn- beziehungsweise Fördergruppe weitergegeben.