Vor 55 Jahren hatte die Kirche St. Leodegar in Gammertingen ein anderes Erscheinungsbild: Die Fenster waren mit bunten Bleiglasfenstern geschmückt, im Innenraum stand ein großer Hochaltar mit zwei seitlichen Bildern und einem großen hölzernen Jesus–Kreuz.

Ausstellung zeigt Kirchengegenstände

„Viele Gammertinger dachten, dass die alten Fenster komplett weg sind“, erzählt Elmar Heinemann vom Arbeitskreis „Museum im Alten Oberamt“. Doch nach der Renovierung 1968 sind die Fenster nicht verloren gegangen. Zwei von ihnen sind am Tag des offenen Denkmals am Sonntag auf dem Kirchdachboden ausgestellt. Dieser findet deutschlandweit bereits zum 30. Mal statt.

Die Ausstellungsstücke stammen teils aus St. Leodegar, teils aus umliegenden Kirchen. Doch nicht bei allen ist der Ursprung klar. (Foto: Julia Brunner )

Bei der damaligen Renovierung wurden die Fenster auseinander gebaut und in Holzkisten mit Stroh auf dem Dachboden der Kirche verstaut. Besagte zwei Fenster namens St. Katharina und St. Leodegar stehen aber schon seit geraumer Zeit aufgebaut auf dem Kirchdachboden.

Über mehrere Treppen gelangen die Besucher dorthin. „Vor drei Wochen haben wir begonnen alles herzurichten und abzustauben“, erzählt Heinemann. Teile des früheren Hochaltars, Gemälde, Reliquienkästen von 1735 und zwei Seitenaltarbilder um das Jahr 1857 sowie verschiedene Engels– und Heiligenstatuen haben die ehrenamtlichen Helfer hergerichtet.

Teile des ehemaligen Hochaltars von St. Leodegar lagern auf dem Kirchdachboden. (Foto: Julia Brunner )

„Einige Statuen haben schon so gestanden, aber es war etwas verdreckt und die Beschriftung war nicht mehr intakt“, so Heinemann. Mit Kleingruppen wollen Heinemann und die anderen Helfer die Besucher zur Ausstellung führen und ihnen die verschiedenen Stücke zeigen.

Exponate stammen aus den umliegenden Kirchen

Die Idee, besondere Räumlichkeiten für den Tag des offenen Denkmals zur Verfügung zu stellen, hatte der frühere Bürgermeister Holger Jerg vor einigen Jahren, so Heinemann. Jerg sei auf den Arbeitskreis „Museum im Alten Oberamt“ zugekommen.

Dieser habe sich dann um die Ausstellungen gekümmert: 2021 in der Michaelskapelle im Oser und 2022 im Alten Schloss im Fehlatal. In der diesjährigen Ausstellung werden Kirchenschätze aus St. Leodegar und umliegenden Kirchen gezeigt.

Nicht bei allen Exponaten kann der Arbeitskreis aber nachvollziehen, wie alt die Stücke sind oder wo genau sie herkommen. Die meisten aus St. Leodegar stammenden Stücke sind um 1968, als die Kirche umgebaut wurde, auf den Dachboden gebracht worden. „Die Kirche wurde damals ziemlich ausgeräumt. Die Leute haben sich dann etwas echauffiert, weil es nach dem Umbau so nüchtern war“, erzählt Heinemann.

Heute sind die Fenster in St. Leodegar nicht mehr bunt, was sie vor der Renovierung mit Abbildungen von Heiligenfiguren und Engeln noch waren. Einige Heiligenstatuen befinden sich wieder im Kirchenschiff. Die restlichen Stücke können sich die Besucher am Sonntag auf dem Dachboden der Kirche anschauen.

Besucher können das Dachboden-Museum am Sonntag ab 11.30 bis in den Abend besuchen. Der Eintritt ist frei. Der Verschönerungsverein bewirtet auf dem Kirchplatz.