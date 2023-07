Der Reifengroßhändler Bruno Göggel und seine Ehefrau Corinna feiern an diesem Sonntag ihren ersten Hochzeitstag. Sie werden an diesem Tag an ihre Feier zurückdenken, die ein Feuer plötzlich beendete. Nach der kirchlichen Trauung in Zwiefalten hatten sie mit Hunderten Gästen rund um die Villa des Unternehmers in Gammertingen gefeiert.

Flugzeuge der Red–Bull–Kunstflugformation malten ein Herz in den Himmel, DJ Ötzi war Stargast. Gegen 23 Uhr jagten Pyrotechniker ein Feuerwerk in den Himmel, eine halbe Stunde später brannte es. Eine Lagerhalle wurde komplett zerstört, direkt angrenzende Firmengebäude konnten aber gerettet werden. Ein Jahr danach blicken Beteiligte auf das Inferno zurück.

Der Blick zurück: Wie ist die Lagerhalle 8 in Brand geraten? Und welche gesicherten Fakten sind über die Brandnacht bekannt?

Eine halbe Stunde vor Mitternacht bemerkten Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts auf dem Firmengelände ein Feuer. In Folien eingeschweißte, auf einer Freifläche gelagerte Reifenstapel brannten. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Brandherd auf der anderen Seite der Halle 8 entdeckt.

Die aus sechs Kräften bestehende Brandwache der Feuerwehr Gammertingen war zuerst zur Stelle. „Die Flammen haben so schnell um sich gegriffen, dass wir kaum noch etwas ausrichten konnten“, sagte Herbert Datz, der zur Brandwache gehörte.

Nach dem Brand: Halle 8 – auf dem Bild gekennzeichnet – wurde bei dem Feuer bei Reifen Göggel zerstört. (Foto: Michael Hescheler )

Über die auf dem Freigelände brennenden Reifen und Fahrzeuge griff das Feuer auf die Lagerhalle über. Zuerst rückte die komplette Gammertinger Feuerwehr und die Wehr aus dem benachbarten Neufra an, nach und nach wurden immer weitere Kräfte nach Gammertingen gerufen.

Den Einsatzkräften wurde schnell klar, dass die Halle 8 nicht zu retten ist. Durch die große Hitze verdampfte das Wasser, bevor es sein Ziel erreichte. Für einen Löscheinsatz mit Schaum war die brennende Fläche zu groß. Neben der Lagerhalle und tausender eingelagerter Winterreifen wurden einige Lieferwagen und Auflieger von Lastwagen zerstört. Die zerstörte Lagerhalle war eine von acht auf dem Firmengelände, an anderer Stelle werden derzeit weitere Lagerflächen gebaut.

Mit welcher Strategie bekämpfte die Feuerwehr den Brand?

Ein Jahr danach sitzt Daniel Zeiler, Kommandant der Feuerwehr Gammertingen, in seinem Büro im Feuerwehrhaus. „Unser Ziel war, das Verwaltungsgebäude zu halten.“ Da es sich in Verlängerung der Halle 8 befand, war die Gefahr eines Übergreifens besonders groß.

Die Feuerwehr postierte mehrere Drehleitern zum Schutz des Verwaltungsgebäudes und des benachbarten Zentrallagers. Zwei Brandschutzwände taten ihr übriges, weshalb gegen 2 Uhr klar war: Die benachbarten Gebäude können gehalten werden.

Wieder im Einsatz: Kommandant Daniel Zeiler vor dem Löschfahrzeug 20. (Foto: Michael Hescheler )

„Was in den vergangenen Monaten oft zu kurz kam, ist, welch brutale Leistung die Feuerwehr vollbracht hat. Sehr viele Ehrenamtliche haben sich da reingehängt“, sagt Gammertingens Bürgermeister Andreas Schmidt, „nur deshalb sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“.

Wie viele Menschen wurden verletzt?

Vier der 300 Hochzeitsgäste mussten mit leichten Rauchvergiftungen in die Krankenhäuser Sigmaringen und Ebingen gebracht werden. Elf Menschen erlitten zudem leichte Blessuren, die von Sanitätern an der Einsatzstelle behandelt wurden.

Gerlinde und Anton Bittinger dachten, dass der Wald zwischen Reifen Göggel und ihrem Haus brennt „Erst haben wir ganz normal das Feuerwerk gehört. Dann hat es sich angehört, als würde eine Bombe explodieren. Gleich darauf sind Feuerwehr und Polizei durchgefahren. Der Himmel war wie erleuchtet und wir haben die Rauchwolke gesehen. Die Polizei hat eine Durchsage gemacht und gesagt, dass Fenster und Türen geschlossen bleiben müssen. Sonntagmorgen waren auf unserem Balkon und den Gartenstühlen schwarze Schlackepartikel. Bis Mittwoch hat es stark nach Verbranntem gerochen. Wir sind zu Hause geblieben, aber andere saßen auf ihren gepackten Koffern.“

Wie lange dauerte der Einsatz und wie viele Einsatzkräfte halfen mit?

Knapp vier Tage lang war die Feuerwehr vor Ort. Am Mittwochabend übergab sie die Einsatzstelle zurück an den Besitzer. Einsatzleiter Daniel Zeiler nahm sich nach 16–stündigem Dauereinsatz am Sonntagnachmittag erstmals eine Auszeit.

In der ersten Brandnacht waren bis zu 500 Kräfte gleichzeitig auf dem Firmengelände im Einsatz. Über die vier Tage verteilt waren es 740 Frauen und Männer. 26 Feuerwehren aus fünf Landkreisen waren an dem Einsatz beteiligt.

Was ist sonst noch über den Feuerwehreinsatz bekannt?

Einsatzleiter Zeiler berichtet schmunzelnd über die Feuerwehr Trochtelfingen, die sich mit einem Löschzug selbst alarmiert habe. Sie war nach Mägerkingen zu einem angeblich brennenden Schützenhaus gerufen worden. Ein Anwohner hatte das Leuchten am Himmel falsch verortet. Die Trochtelfinger Wehr fuhr weiter nach Gammertingen, „rückblickend die absolut richtige Entscheidung“, so Einsatzleiter Zeiler.

Holger Morgenstern hat bereits den zweiten Großbrand in einem Reifenlager miterlebt: „Mein Sohn hat mich mit den Worten „Da brennt’s“ geweckt. Ich bin dann am Balkon gestanden und habe die Flammen gesehen. Als wir in Reutlingen gewohnt haben, hat es 1995 bei Gummi Reiff gebrannt. Deshalb habe ich das schon einmal erlebt. Ich habe damit gerechnet, dass die Polizei kommt und sagt, dass wir evakuieren müssen. Zum Glück ging kein Wind. Wir haben trotzdem unsere Taschen gepackt, sind aber zu Hause geblieben. Das war keine angenehme Nacht. Die Tage danach hat sich jeder Sorgen gemacht. Ich hoffe, dass nachvollziehbare Konzepte erstellt werden, wie mit dem Risiko in Zukunft umgegangen wird. Da wären meiner Meinung nach schon viele zufrieden, wenn sie das Gefühl hätten, dass das richtig geprüft wurde.“

Was hat der Einsatz gekostet und wer muss die Kosten tragen?

Etwa eine halbe Million Euro dürfte der Einsatz insgesamt gekostet haben. Die Feuerwehren aus dem Umland stellten der Stadt Gammertingen etwa 200.000 Euro in Rechnung.

Die Kosten für den Einsatz der Gammertinger Wehr beziffert der Kommandant auf rund 120.000 Euro. Rechnet man das defekte Löschfahrzeug 20 hinzu, das von der Brandwache in der Nähe des zweiten Brandherdes verlassen werden musste, durch die große Hitze teilweise zerstört wurde und für 155.000 Euro repariert werden musste, liegen die Kosten insgesamt bei einer halben Million Euro.

Feuerwehren aus vier Landkreisen bekämpfen den Brand beim Gammertinger Reifenhändler Göggel. Dessen Chef Bruno Göggel hatte bis dahin die Hochzeit mit seiner Frau Corinna gefeiert. (Foto: Simon Adomat/Imago )

Die Kosten für die Reparatur des Feuerwehrfahrzeugs übernahm die Firma Göggel. Zwei neue Pumpen im Wert von 35.000 Euro bezahlte der Unternehmer ebenfalls. Bürgermeister Andreas Schmidt spricht insgesamt von freiwilligen Leistungen in Höhe von rund 220.000 Euro, die Göggel der Stadt Gammertingen erstattete.

Zu dieser und anderen Fragen hätten wir den Firmeninhaber gerne befragt, doch er war trotz mehrfacher Nachfrage und zwischenzeitlicher Zusage nicht bereit, der „Schwäbischen Zeitung“ ein Interview zu geben. Sein Marketingleiter Mike Hummel sagt dazu: „Bruno Göggel achtet darauf, dass die Gammertinger Feuerwehr bestmöglich ausgestattet ist.“

Wie hoch ist der entstandene Schaden und werden die Versicherungen den Wiederaufbau bezahlen?

Nach Angaben des Göggel–Marketingleiters liegt der entstandene Sachschaden bei rund 25 Millionen Euro. Den größeren Teil dieser Summe hätten die Versicherungen bereits beglichen.

Sabine und Robert Castelli haben von ihrem Balkon in etwas größerer Entfernung das Feuer beobacht „Für uns war das ganz schrecklich. Es war eine heiße Nacht und ich saß auf dem Balkon, mein Mann war im Badezimmer. Als das Feuerwerk losging, hat es gefühlt fünf Minuten später gebrannt. Das war beängstigend. Wir dachten, der ganze Buckel da drüben brennt. Es war wie in einem Horrorfilm, die haben Glück gehabt, dass es windstill war. Der Rauch ist senkrecht hochgegangen. Ich wünsche mir, dass Bruno Göggel die Bürger zu einem Tag der offenen Tür einlädt, damit wir uns das Gelände anschauen können und er uns zeigt, welche Maßnahmen ergriffen wurden, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Für uns war es schlimm, für die oben schlimmer.“

Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen gegen den beschuldigten Pyrotechniker?

Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den verantwortlichen Pyrotechniker des Feuerwerks, das bei der Hochzeitsfeier entzündet wurde. Wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Ronny Stengel, in einer Mitteilung Ende Mai ausführte, bestehe der Anfangsverdacht, dass der Brand für den Pyrotechniker möglicherweise vorhersehbar und vermeidbar gewesen sein könnte.

Die Hechinger Behörde weist darauf hin, dass — so lange, bis ein Gericht ein rechtskräftiges Urteil gesprochen hat — für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte. Ein Brandsachverständiger war im Auftrag der Ermittlungsbehörden über Versuche zu dem Ergebnis gekommen, dass das Feuerwerk die Reifenstapel entzündet haben könnte. Gegen Firmeninhaber Bruno Göggel und den früheren Bürgermeister Holger Jerg, die angezeigt wurden, leitete die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungsverfahren ein.

Welche Konsequenzen ziehen die Verantwortlichen aus dem Großbrand, der bei Anwohnern Ängste bestätigt hat?

Sobald die Ermittlungen abgeschlossen seien, der Einsatz komplett aufgearbeitet sei und der Gemeinderat die künftige Ausrichtung für die Zukunft der Gammertinger Feuerwehr beschlossen habe, will Bürgermeister Andreas Schmidt eine Infoveranstaltung für die Bürger anbieten.

„Ich weiß, dass es unter den Anwohnern Ängste gibt und dass der Brand Fantasien wecken kann.“ Die Firma Göggel will sich an so einer Veranstaltung beteiligen. „Wir sind offen für Gespräche“, signalisiert Marketingleiter Hummel. Das Landratsamt Sigmaringen hat durch Untersuchungen nachgewiesen, dass die niedergegangenen Gummipartikel die Böden im Umfeld des Reifengroßhändlers nicht nachhaltig geschädigt hat. Die Belastung läge weit unter den zulässigen Grenzwerten.

Judith Padberg ist noch in der Nacht mit ihrer Familie weggefahren „Ich habe meinen Sohn ins Bett gebracht und den Rollladen runter gelassen, als ich das Feuer bemerkt habe. Eine Stunde später hatten wir alles gepackt und sind zu meinen Eltern nach Neufra gefahren. Ich hatte Angst, dass der Wald auch Feuer fängt. In der Nacht konnte ich nicht mehr schlafen. Es gab eine große Unsicherheit, ob die Luft vergiftet ist. Wir durften die Fenster nicht öffnen und es roch extrem nach Gummi. In unserem Garten haben wir zehn Zentimeter große Reifenschnipsel gefunden. Warum musste bei der Dürre ein Feuerwerk in dem Ausmaß sein? Mein Sohn durfte eine Woche zuvor mit der Schule nicht grillen, das war wegen der Trockenheit verboten. Ich verstehe auch Bruno Göggel, dass er eine tolle Hochzeit haben wollte. Man sieht auch, dass er etwas tut und die Reifen innen lagern will. Er hat uns Nachbarn aber weder die Flugshow noch das Feuerwerk vorher angekündigt. Ich hätte mir gewünscht, dass er mit uns Anwohnern einen Dialog gesucht hätte und hoffe, dass das Thema in Zukunft transparenter angegangen wird.“

Welche Lehren zieht die Gammertinger Feuerwehr aus dem größten Einsatz ihrer Geschichte?

Rückblickend habe es zu lange gedauert, bis die Führungsstruktur gegriffen habe, so Kommandant Zeiler. Die Feuerwehr teilte den Einsatz im Laufe der Nacht in sieben Abschnitte ein und benannte sogenannte Abschnittsleiter, die für ihren Abschnitt verantwortlich waren und an die Führungsgruppe berichteten.

„Als dies funktionierte, war ich deutlich entspannter“, sagt Einsatzleiter Zeiler. Der Kommandant würde künftig außerdem die Kommunikation nach außen besser kanalisieren. „Ich hätte nie geglaubt, dass ein Brand in diesem Ausmaß geschehen kann.“