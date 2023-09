Die Vorbereitungen für das Kreismusikfest der Musikkapelle Feldhausen–Harthausen befinden sich auf der Zielgeraden. Am Freitag soll das große Festzelt mit vereinten Kräften von etwa 100 Helferinnen und Helfern aufgebaut werden.

Musikkapelle wirbt mit Plakaten, Aufstellern und Bussen für das Fest

Doch nicht nur die Aufbauarbeiten befinden sich in der heißen Phase: Die Musikkapelle will bis zum Festbeginn am 15. September noch einmal ordentlich die Werbetrommel rühren.

Bereits jetzt kommen Autofahrer und Passanten an Hinweisen zum Kreismusikfest nicht vorbei: In Gammertingen selbst hängen Plakate, Banner und Aufsteller, beim Landratsamt in Sigmaringen weist eine große Tafel auf das Fest hin und mehrere Busse mit Werbung fahren durch die Straßen. In einem Umkreis von 30 Kilometern haben die Verantwortlichen Schilder für das Kreismusikfest aufgestellt.

Die Leute sind perplex, wenn sie die Häuser sehen. Thomas Hummel

Doch damit nicht genug: An etwa zehn Häusern wurde das Logo des Kreismusikfestes angebracht — sehr zur Verwunderung einiger Ortsfremder. „Die Leute sind perplex, wenn sie die Häuser sehen“, erzählt Thomas Hummel vom Vorstand der Kapelle. Auch eine Wand auf seinem Grundstück ziert den Tuba–spielenden Mann in schwarzer Hose und roter Jacke mit grüner Weste.

„Wir hoffen darauf, dass es der Wettergott gut mit uns meint“, sagt Hummel. Sowohl am ersten Wochenende mit dem Kreismusikfest als auch am 24. September, wenn der Feldtag mit einer Leistungsschau und Regionalmarkt abgehalten wird, gibt es viele Programmpunkte draußen. Immerhin, neben dem großen Festzelt werden noch mehrere kleinere Zelte aufgebaut.

Zum Sternenmarsch kommen 16 Musikkapellen

Besonders freuen sich Hummel und die beiden Mitglieder des Vorstands Gerhard und Rudi Jaudas auf den Sternenmarsch am Samstag, 16. September, mit 16 teilnehmenden Kapellen. Beim Gesamtspiel am Sonntag haben sich 50 Musikgruppen angemeldet, dazu kommen 30 weitere Gruppen.

Auch der Vorverkauf für drei große Abendveranstaltungen, die DJ–Night mit dem Duo HBz am ersten Festabend, sowie die aus Burladingen bekannte Rockband „Kissin’ Dynamite“ und die „Troglauer Buam“, die bei der Oktoberfestparty am Samstag, 23. September, auftreten, läuft gut.

Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen feiert Mitte September ein großes Fest. (Foto: Julia Brunner )

„Wir merken, dass der Endspurt los geht und die Menschen aus dem Urlaub zurück sind und Karten kaufen“, so Hummel. „HBz ist derzeit total angesagt und bei Kissin’ Dynamite wiederholt sich der Auftritt“, so Gerhard Jaudas.

Als die Musikkapelle das Kreismusikfest vor 20 Jahren ausgerichtet hat, hat die Band — damals noch unter einem anderen Namen und mit geringerem Bekanntheitsgrad — einen Auftritt gehabt. „Es sind alte Bekannte, die in Feldhausen ihre ersten musikalischen Fußstapfen gemacht haben“, sagt Jaudas.

Tickets kosten zwischen 11 und 35 Euro

Mittlerweile geht die Band international auf Tour. Die Bekanntheit der Gruppe spüren die Verantwortlichen der Musikkapelle auch beim Verkauf der Tickets: „Für Kissin’ Dynamite haben wir Karten bis nach Mitteldeutschland verkauft“, so Hummel. Er hoffe, dass die Menschen auch den Weg in das kleine Feldhausen zum Konzert finden werden.

Tickets für die drei Abendveranstaltungen kosten zwischen 11 und 35 Euro und können über die Internetseite des Kreismusikfestes gekauft werden. Unterstützt wird die Musikkapelle an den beiden langen Festwochenenden von 350 bis 400 Helfern. „Wir sind stolz und sehr dankbar, dass uns die Bevölkerung in Feldhausener und Harthausener unterstützt“, so Hummel.

Auch ein Video–Team wird Impressionen vom Fest aufnehmen und zum Beispiel beim Festzug am Sonntag mit einer Drohne Videoaufnahmen machen. Damit auch die Gäste im Festzelt alles mitverfolgen können, werden zwei große Videoleinwände links und rechts neben der Bühne im großen Zelt installiert.

Die Schwäbische Zeitung verlost dreimal je fünf Freikarten für HBz, Kissin’ Dynamite und Troglauer Buam. Wer gewinnen möchte, ruft vom 5. September bis 7. September 2023, 22 Uhr, an unter der Rufnummer 01378002829 (Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ebenfalls) und nennt den Namen der Musikgruppe, für die er eine Karte gewinnen will.