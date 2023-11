Fünf Brandtage, 741 Einsatzkräfte, etwa 250.000 abgebrannt Reifen und vorläufige Einsatzkosten in Höhe von 231.650 Euro: Das ist die Bilanz, die Feuerwehrkommandant Daniel Zeiler zum Brand bei Reifen Göggel am 23. Juli 2022 bei der Hauptversammlung der Gammertinger Feuerwehr in Feldhausen präsentiert hat.

Bei der Hauptversammlung der Gammertinger Feuerwehr hat Kommandant Daniel Zeiler den Brand chronologisch wiedergegeben. (Foto: Julia Brunner )

„Da haben wir ein Ereignis bei uns gehabt, dass wir so wahrscheinlich nie für möglich gehalten hätten“, sagte er. Die Wehr hat besprochen, was bei dem Großeinsatz gut funktioniert hat und worauf sie in Zukunft besonders achten möchte.

1. Guter Zusammenhalt während und nach dem Brand

Positiv hervorgehoben hat Zeiler den Zusammenhalt der Feuerwehrleute bei dem Einsatz. „Auch nach dem Brand, als wir die Sauerei aufgeräumt haben. Da hat jeder einzelne ein Lob verdient“, sagte er.

Empfohlene Artikel Großbrand bei Reifenhändler Ein Jahr nach Inferno bei Reifen Göggel: Rückblick mit neuen Erkenntnissen q Gammertingen

Das Einsatzende hat die Feuerwehr am 27. Juli 2022 um 19.04 Uhr an die Leitstelle gemeldet. Alle Arbeiten waren dann aber noch nicht abgeschlossen: In den Feuerwehrhäusern mussten unter anderem Schläuche und Atemschutzmasken gereinigt werden.

„Es war gut, dass 17 Helfer der Notfallseelsorge vor Ort waren“, so Zeiler. Auch Feuerwehrleute hätten das Gesprächsangebot wahrgenommen. Die Stadtverwaltung habe der Feuerwehr während des Brands und im Nachgang den Rücken freigehalten, sagte er.

2. Geregelte Kommunikation mit Bürgern und Presse

Eine Lehre aus dem Brand ist die Kommunikation mit Anwohnern und Medien. Diese hätte zentralisiert geregelt werden sollen, so Zeiler. „Wir hätten viel offener mit der Bevölkerung und der Presse umgehen müssen“, sagte er.

An der Einsatzstelle hatte die Feuerwehr Probleme durch die vielen Passanten und Hochzeitsgäste. „Innerhalb von fünf Minuten sind alle Leute auf der Straße gestanden. Es war im Prinzip gar kein Durchkommen“, sagte Zeiler.

Mit Lautsprechern und durch die Warn-App Nina wurde die Bevölkerung aufgefordert Fenster zu schließen und in den Häusern zu bleiben. Da im Betriebshof viele Fahrzeuge standen, musste die Feuerwehr über einen Waldweg fahren, um zur Brandstelle zu gelangen.

3. Interne Informationen zielgerichtet weitergeben

Auch die interne Verständigung hätte besser funktionieren können. „Die Einsatzstellenhygiene war lange ein Thema, das aus eigenen Reihen angesprochen worden ist“, sagte der Kommandant.

Die Kommunikation ist auf dem Weg von oben nach unten in manchen Teilen hängen geblieben. Daniel Zeiler

Viele Einsatzkräfte hätten nicht gewusst, dass Toiletten, Duschen und Wechselkleidung vorhanden waren. „Die Kommunikation ist auf dem Weg von oben nach unten in manchen Teilen hängen geblieben. Nicht alles ist da angekommen, wo es hätte ankommen sollen“, so Zeiler.

Es sei aber auch schwierig, bei einer Einsatzstelle mit über 400 Feuerwehrleuten alle zu erreichen. Aus Bad Saulgau, Balingen und Biberach wurden zusätzliche Atemschutzgeräte angefordert. Durchgeführte Schadstoffmessungen am Einsatzort hätten keine Verunreinigungen durch gefährliche Stoffe ergeben.

4. Verständigung mit anderen Feuerwehren

Ein Problem bei dem Brand war die Verständigung mit ortsfremden Kräften. Zu einigen Wehren aus dem Zollernalbkreis hatte die Gammertinger Feuerwehr nur schwer Kontakt, da diese andere Kommunikationsgeräte verwendet hatten. Nicht immer war deshalb klar, wo sich welche Einsatzkräfte beim Brand befinden.

Empfohlene Artikel Neuanschaffung Neuanschaffung oder Reparatur? Gammertinger Feuerwehr hat nach Brand bei Reifen Göggel Gewissheit q Gammertingen

Sollte es zu einem ähnlichen Großeinsatz kommen, schlug Zeiler vor, könnte die Gammertinger Wehr anderen Feuerwehren Kartenausschnitte mitgeben. „Die muss man aber auch lesen können“, ergänzte er. Die Kommunikation sei zwar kein riesiges Problem gewesen, aber „da müssen wir besser werden“, sagte Zeiler.