Zweimal deutscher Hallenmeister, zwei Hallentitel in Baden-Württemberg, drei Meisterschaften, dreimal Zweiter und baden-württembergischer Pokalsieger. Die Erfolge der Gammertingen Royals im Jahr 2023 sind kaum noch zu toppen.

Bereits zu Beginn des Jahres wurden die Schüler und die Männer baden-württembergischer Meister in der Halle. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften folgten ebenfalls zwei Titel. Hier siegten die Männer und die U16-Mädchen.

Titel in der höchsten Liga im Land

In der Freiluftsaison knüpften die Royals nahtlos an die Erfolge an. Die beiden Schülerteams der Royals dominierten ihre Liga und wurden Meister und Vizemeister. Ebenfalls Vizemeister wurden die Jugend und die zweite Mannschaft der Männer. Erstmals in der Vereinsgeschichte holten sowohl die Frauen als auch die Männer in einem Jahr die Meisterschaft in der jeweils höchsten baden-württembergischen Liga, der Verbandsliga, nach Gammertingen.

Damit sind die Frauen aufstiegsberechtigt in die Bundesliga, die Männer könnten 2024 in der 2. Bundesliga an den Start gehen.

Der Höhepunkt des Jahres war der Pokalsieg der Männer im eigenen Stadion vor knapp 600 Zuschauern. Gegen die favorisierten Tübingen Hawks konnten die Laucherttäler zum zweiten Mal nach 2005 den Pokal auf die Schwäbische Alb holen.

Vier Nationalspieler in den Reihen der Royals

Vor allem im Nachwuchsbereich trägt die kontinuierliche Arbeit der Royals somit Früchte. Aktuell stellen die Royals vier Nationalspielerinnen oder Nationalspieler, vier weitere sind im erweiterten Kader. Dazu kommen noch 16 Spielerinnen und Spieler, die 2023 für die baden-württembergische Auswahl bei den Ländervergleichen an den Start gingen.

Aktuell verfügen die Royals über insgesamt 45 Lizenzen. Neben lizenzierten Trainern können die Gammertinger Base- und Softballer auch auf zahlreiche Schiedsrichter und Scorer zurückgreifen.

Stetige Entwicklung seit 1995

Diese Entwicklung war 1995 natürlich nicht abzusehen. In diesem Jahr traten die jungen Baseballer unter der Leitung von Marcus Haule und Tobias Lieb dem TSV Gammertingen bei.

Zwischenzeitlich platzt das aktuelle Spielfeld, der ehemalige „Alte Sportplatz“ in Gammertingen, aus allen Nähten. Teilweise tummeln sich dort über 50 Spielerinnen und Spieler zeitgleich im Trainingsbetrieb.

Für einen Aufstieg in die Bundesligen ist das Spielfeld derzeit noch nicht ligakonform. Aus diesem Grund sind die Royals bereits seit mehreren Jahren mit der Stadt Gammertingen und den Fraktionen im Austausch um hier eine Alternativlösung zu finden.

Aktuell bereiten sich die Base- und Softballer im Hallentraining auf die anstehenden Turniere vor. Hier wollen die Gammertinger den einen oder anderen Titel verteidigen und mit einigen Erfolgen glänzen.