Haare schneiden für den guten Zwecke: Am Montag haben sich etwa 50 Kunden bei Sabine Bitzer, Inhaberin des Friseursalons Geuder in Gammertingen, die Haare stylen, färben oder die Wimpern zupfen lassen. Die kompletten Tageseinnahmen gehen an die Angelo-Stiftung in Bingen. Diese unterstützt krebskranke Kinder oder Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind.

Ehemalige Krebspatientin kommt zur Spendenaktion

Zu diesem besonderen Anlass ist auch Hannelore Waldbüsser zum Friseur gekommen. Für die 64-Jährige ist es wichtig, die Spendenaktion zu unterstützen. Sie war vor wenigen Jahren selbst an Krebs erkrankt. „Das war schlimm, ich konnte es erst kaum glauben“, sagt sie.

Es sei eine Diagnose gewesen, die sie stark belastet habe. Freunde und Familie haben Waldbüsser durch die schwere Zeit geholfen. Mit ihrem Termin beim Friseur hat sie bewusst zwei Wochen gewartet, damit sie zur Spendenaktion kommen kann.

„Ein Kind hat noch den größten Teil seines Lebens vor sich“, so Waldbüsser. Sie findet es gut, dass die Spenden Menschen im Landkreis helfen.

3000 Euro kommen am Aktionstag zusammen

Das ist auch Sabine Bitzer wichtig. Sie schneidet mit ihrem kompletten Team am Montag von 8 bis 19 Uhr Haare von Stammkunden, aber auch Menschen, die extra für die Spendenaktion in den Salon gekommen sind. 2017 hat zum ersten Mal die Spendenaktion stattgefunden.

Zum 1. September dieses Jahr hat Sabine Bitzer den Salon von Leonore Geuder übernommen. Zu diesem Anlass habe sie sich entschlossen, die Spendenaktion für die Angelo-Stiftung zu wiederholen. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann Alexander und ihrem Team.

„Viele Kunden haben sich heute extra Zeit dafür genommen“, sagt sie. Neben dem Termin am Montag, an dem bereits 3000 Euro zusammen gekommen sind.

Kinder wünschen sich Lesesessel oder gemeinsames Essen

Die Stiftung betreut aktuell etwa 23 Kinder, sagt deren Gründerin Evi Clus. Mit Spenden werden zum Beispiel Ferienprojekte und Herzenswünsche von Kindern und Familien erfüllt. Momentan werden die Spenden besonders benötigt.

Bis Samstag steht das Spendenschwein im Friseursalon, dann wird es an die Angelo-Stiftung übergeben. (Foto: Julia Brunner )

Bei vielen Menschen sei Geld gestrichen worden, weil die Ämter knapper haushalten müssten. „Wir untersützen bei Schicksalsfällen“, sagt Clus. Sie selbst war 1997 und 2000 an Krebs erkrankt und hat daraufhin Selbsthilfegruppen und die Angelo-Stiftung aufgebaut. „Es ist keine Schande, an Krebs zu erkranken, sondern ein Schicksal“, sagt Clus.

Unterstützen ohne wenn und aber, das hat für mich einen besonderen Wert. Evi Clus

Im Café Seelos tritt am Samstag ein Zauberer für 13 der Kinder auf, die die Stiftung unterstützt. Diese erhalten jeweils 100 Euro für einen Herzenswunsch. Ein Mädchen habe sich zum Lesen einen Sessel gewünscht, sagt Evi Clus, ein anderes Kind wolle mit seinen Eltern gemeinsam Essen gehen. „Unterstützen ohne wenn und aber, das hat für mich einen besonderen Wert“, so Clus.

Sabine Bitzer übergibt mit ihrem Team ebenfalls am Samstag die Spenden. Bis dahin kann das Spendenschwein im Friseursalon noch gefüttert werden.