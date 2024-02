Er ist Deutschlands Bester: In Berlin wurde Marius Badouin als bester Auszubildender Werkstoffprüfer in der Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik ausgezeichnet.

In Berlin bekommt Badouin einen Preis verliehen

Badouin ist 28 Jahre alt und hat im vergangenen Sommer seine Ausbildung bei der Firma Werz Vakuum Wärmebehandlung in Harthausen bei Gammertingen abgeschlossen. 96 von 100 möglichen Punkten hat er in den Abschlussprüfungen erreicht. „Ich bin nicht mit großen Erwartungen in die Prüfung gegangen. Ich wollte gut abschneiden“, sagt Badouin.

Schon vor der Preisverleihung in Berlin haben Badouin und das Unternehmen von der IHK Bodensee-Oberschwaben erfahren, dass seine Prüfungsleistung besonders gut war. „Die IHK hat uns Bescheid gegeben, dass er unter den Besten in Oberschwaben ist und es so aussieht, dass er der Landesbeste in Baden-Württemberg wird. Das hat uns Hoffnung für die Bundesebene gegeben“, sagt seine Ausbilderin Claudia Ott.

Badouin wohnt in Mengen. Er hat nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, das Studium aber zugunsten der Ausbildung abgebrochen. „Ich wollte etwas Praktisches und Technisches machen“, sagt er. Ihm sei wichtig gewesen, mit den Händen zu arbeiten.

Werz ist auf die Wärmebehandlung im Vakuum spezialisiert

Vor Ausbildungsbeginn hat er ein Praktikum bei Werz absolviert. Badouin arbeitet mittlerweile festangestellt bei dem Unternehmen und ist in der Qualitätssicherung tätig. Das Unternehmen hat sich auf die Wärmebehandlung von Bauteilen mit Vakuumöfen spezialisiert. „Ich kümmere mich um die Abnahme von Teilen“, so Badouin.

Ott formuliert sein Aufgabenfeld so: „Er hat ein Auge darauf, ob wir die Bauteile vom Kunden mit deren Vorgaben so wärmebehandeln können. Nach der Wärmebehandlung überprüft er, ob die Teile so sind, wie sie vom Kunden bestellt wurden.“

Dabei werden die Teile mit Temperaturen zwischen minus 100 und plus 1180 Grad Celsius behandelt. Der Vorteil an der Vakuum-Wärmebehandlung: „Sie ist sehr umweltfreundlich. Es werden keine giftigen Öle oder Chemikalien verwendet. Stattdessen nutzen wir Stickstoff und Strom aus Wasserkraft. Seit zwei Jahren sind wir an dieser Stelle CO2-neutral im Betrieb“, sagt Ott.

Werz selbst produziert keine eigenen Werkteile, sondern behandelt diese von Unternehmen aus der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Werkzeugbauern und Automobilzulieferern.

Etwa elf Vakuumöfen in unterschiedlichen Größen stehen in der Produktionshalle von Werz. Die Bauteile, die darin gehärtet werden, wiegen zwischen einigen Gramm bis 400 Kilogramm und bleiben zwischen vier und 74 Stunden in den Öfen.

Neben dem Blockunterricht wird auch im Unternehmen geschult

Als Auszubildener hat sich Badouin an die verschiedenen Techniken rantasten müssen. „Beim Vakuumhärten gibt es tausende Möglichkeiten und tausende Werkstoffe. Fast jedes Bauteil braucht einen eigenen Plan“, sagt er.

Nach und nach habe er mehr Verantwortung übernommen und gegen Ende seiner Ausbildung beinahe selbstständig gearbeitet. Er ist bereits der zweite Auszubildende der Firma Werz in Folge, der in Berlin als bester Werkstoffprüfer ausgezeichnet wurde.

Den Grund dafür sieht er in der besonderen Ausbildung bei dem Unternehmen: Neben dem Blockunterricht in Stuttgart gebe es wöchentlich betrieblichen Unterricht, in dem Schulthemen besprochen werden. „Wir gehen aber auch auf Bereiche ein, die für den Betrieb wichtig sind, zum Beispiel spezielle Wärmebehandlungen“, sagt er.

Neben der Auszeichnung hat Badouin von der Firma Werz einen Reisegutschein für sich und eine Begleitperson für eine Woche in Berlin und zusätzlich eine Prämie erhalten.