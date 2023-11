Der traditionelle Adventsmarkt von Mariaberg steht an

Der traditionelle Adventsmarkt findet am Freitag, 24. November, von 11.30 bis 18.30 Uhr in Gammertingen-Mariaberg statt. Der Adventsmarkt besteht aus über 25 Ständen mit vielen unterschiedlichen Artikeln. Von handgearbeiteten Holzkunstwerken, selbstgenähter Babykleidung, Weihnachtsleckereien bis hin zu hausgebrauten Edelbränden und vielem mehr, ist für jeden etwas dabei. Darüber hinaus gibt es auch viele Speisen auf die Hand, wie Schupfnudeln, Waffeln oder Suppen. Auch Glühwein und Kinderpunsch finden sich natürlich auf dem Markt. Der Nikolaus wird den Adventsmarkt besuchen und die Gäste mit kleinen Geschenken beglücken. Außerdem werden gegenüber dem Kommunikationszentrum wieder Weihnachtsbäume von der schwäbischen Alb verkauft. Ein Teil des Erlöses geht an die Klienten von Mariaberg, wie der Verein mitteilt.