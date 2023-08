Der heilige Christophorus erstrahlt in neuer Pracht

Die Sanierung der 14–Nothelfer–Kapelle in Harthausen, die in diesem Jahr 282 Jahre alt wird, ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Nach fachmännischer Restaurierung des teilweise marode gewordenen Dachstuhls und der Beseitigung vieler Risse sowohl im Inneren als auch an den Außenfassaden, wurde im Anschluss durch Fachrestauratorinnen vom Restaurierungsatelier Erich Buff aus Sigmaringen auch das große Deckengemälde von Pater Tutlilo aus den 1950er–Jahren saniert. Außerdem wurden sowohl die Innenwände als auch die Außenfassaden des aus Kalkstein errichteten Kirchleins nach gründlicher Reinigung neu gestrichen.

Auch das vom ortsansässigen Künstler Paul Paff 2009 geschaffene große Bildnis mit dem heiligen Christophorus, dem wohl bekanntesten Heiligen der 14 Nothelferinnen und Nothelfer, hatte durch Witterungeinflüsse erheblich gelitten und wurde vor kurzem ebenfalls fachmännisch restauriert.

Nachdem die Gerüste innen und auch außen wieder abgebaut sind, ist das Großgemälde mit dem bekannten Heiligen, der das Jesuskind auf seinen Schultern trägt, wieder in farblicher Frische an der Westfassade das barocken Kleinods schon von weitem zu sehen.

Was noch fehlt, sind die Sockelanstriche, welche jedoch, so der Fördervereinsvorsitzende für die Nothelfer–Kapelle und Ortsvorsteher Emil Oswald, zeitnah in Eigenregie durch engagierte Bürger angebracht werden sollen.

Da sich Kosten für die verschiedenen Maßnahmen auf mehr als 200.000 Euro belaufen, bittet der Förderverein nach wie vor um Spenden, damit die beliebte und im Ort meist nur als „Käppele“ bezeichnete Wallfahrtskapelle, die durch eine Stiftung des nach Wien ausgewanderten Gregor Hagg in den Besitz der politischen Gemeinde kam, auch für zukünftige Generationen erhalten werden kann.