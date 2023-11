Die Kreisliga A 2 hat nach elf Spieltagen einen Überraschungstabellenführer. Der FC Mengen II eroberte am vergangenen Wochenende dank eines 3:1-Siegs bei der SGM Alb-Lauchert in Gammertingen die Tabellenspitze. Nicht der erste Erfolg gegen ein vermeintliches Spitzenteam für die Elf um das Trainerduo Gronbach/Beck.

Am Sonntag trifft in Mengen die geballte Erfahrung aufeinander. Der FC Mengen II empfängt den SV Renhardsweiler. Gronbach/Beck gegen Rudi Soukup und seine Truppe. Geleitet wird die Partie von Lothar Gaiser, nicht minder erfahren an der Pfeife.

Siege gegen Sigmaringen und Alb-Lauchert

Vor der Saison hatte wahrscheinlich keiner den Aufsteiger FC Mengen II auf der Rechnung ‐ zumindest nicht als Hecht im Karpfenteich. Aber eine Mannschaft, die Sigmaringen und Alb-Lauchert schlägt und Türkiyemspor einen Punkt abnimmt ‐ mit der ist zu rechnen. Da muss schon etwas mehr dahinterstecken.

Andreas Gronbach (Foto: Verein) ist angetan vom Spiel seiner Mannschaft: „Man kann es sich als kleines Puzzle oder Zahnrad vorstellen, in dem viele Teile oder Räder einfach passen“, sagt der ehemalige Torwart des FC Mengen. „Neben einer sehr großen Anzahl an Spielern ‐ wir könnten fast noch eine weitere Mannschaft stellen ‐ müssen wir ‐ das fällt uns Trainern auch schwer ‐ einigen Spielern mitteilen, dass diesmal nicht einmal ein Platz im Kader drin ist.“

Kein Spieler sticht heraus

„Neben jungen Spielern haben wir auch Spieler, die über höherklassige Erfahrung verfügen. Die führen die jungen Spieler“, sagt der Trainer. „Außerdem kommen wir über das Kollektiv. Wir haben keinen Marco Kunz oder Edis Sacevic, die über zehn Tore erzielen. Die Erfolge nehmen wir als Momentaufnahme. Jetzt kommen auch witterungsbedingt Spiele, in denen wir mindestens so gefordert sein werden wie Sigmaringen oder die SGM Alb-Lauchert. Wir wissen die momentane Situation einzuschätzen. Rückschläge sind auch drin. Die dann so einzuordnen, dass auch sie uns auf unserem weiteren Weg hilfreich sind, ist eine weitere Aufgabe des Trainerteams“, sagt Gronbach.