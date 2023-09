Es wird zünftig: Am nördlichen Zipfel des Landkreises wird unter anderem Oktoberfest gefeiert, im Süden gibt's ein Schlachtfest. Und dazwischen? Noch jede Menge buntes Programm.

Kissin' Dynamite, Oktoberfest und Feldtag in Feldhausen

Wann: 22. bis 24. September

Wo: Kirchplatz Gammertingen-Feldhausen

Eintritt: Tickets unter www.kreismusikfest-2023.de; Feldtag kostenlos

Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen feiert das zweite Wochenende des Herbstfestes. Am Freitagabend steht ab 20.30 Uhr die Rockband Kissin' Dynamite auf der Bühne, am Samstagabend findet die Oktoberfestparty mit den Troglauer Buam statt.

Beim Feldtag am Sonntag stellen landwirtschaftliche Aussteller ihre Maschinen in einer Leistungsschau vor. Dazu findet um 9.30 Uhr ein Erntedank-Gottesdienst im Festzelt statt.

Herbstflohmarkt und Krämermarkt

Wann: Samstag, 23. September, 8 bis 16 Uhr

Wo: Innenstadt Bad Saulgau

Eintritt: frei

Die Bad Saulgauer Innenstadt wird für einen Tag wieder zur großen Freiluft-Verkaufsfläche - denn parallel zum großen Herbstflohmarkt findet der Krämermarkt statt. Also Taschen packen und ab in die Innenstadt zum Stöbern und Shoppen.

Unplugged Musiknacht

Wann: Samstag, 23. September, 19.30 bis 23 Uhr

Wo: in acht Geschäften in Meßkirch

Eintritt: frei, um Spenden für die Musiker wird gebeten

Die Stadt Meßkirch veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Musikschule Rohrdorf und der Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch am Samstag von 19.30 bis 23 Uhr eine Musiknacht. Acht Bands spielen dabei in acht Geschäften. Zu höreb gibt's Musik der Generes Singer/Songwrtiter, Rock, Pop, Folk, Indie-Rock, Jazz und Blues in deutscher und englischer Sprache.

Mit dabei sind: Anja Gräfe & Hugh Davies, The Rehats, Franziska Kewes, Nicole Urschinger & Ben Meech, Sage Harrington & Remco Houtman-Janssen, Judith Beckedorf, Samuel Beck (Der Ukulelenprediger) und Crischa. Die Künstler spielen in folgenden Geschäften: Optik am Adlerplatz, Rathaussaal, Optik Sauter, 4Fashion, Buchhandlung Schönebeck, neukauf sulger (EDEKA), Fahrschule Schilf, Metzgerei Knoll (Bahnhof). Gespielt wird mit 15-minütigen Pausen, damit das Publikum von Geschäft zu Geschäft wechseln und somit mehrere Bands genießen kann.

Für den kulinarischen Genuss sorgen Foodtrucks am Saumarkt und auch in den Geschäften gibt es jeweils etwas zu trinken und teilweise auch einen kleinen Snack.

Herbsttreff und verkaufsoffener Sonntag

Wann: Sonntag, 24. September

Wo: Mengen

Eintritt: frei

Gewerbeverein, Stadt und Gymnasium laden unter dem Motto „Wir alle sind Mengen“ zum traditionellen Herbsttreff nach Mengen ein und präsentieren ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. In Kombination dazu haben die Geschäfte an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und zeigen, was der örtliche Einzelhandel so alles zu bieten hat

Mehr Informationen zu dem Programm gibt es HIER.

Schlachtfest in Pfullendorf

Wann: Sonntag, 24. September, und Montag, 25. September

Wo: Festzelt im Seepark Linzgau

Eintritt: frei

Die Pfullendorfer Feuerwehr feiert am Sonntag (ab 10 Uhr) und am Montag (Feierabendhock ab 16 Uhr) im Festzelt im Seepark Schlachtfest.

Flohmarkt im Stadtgarten

Wann: Samstag, 23. September, 7 bis 16 Uhr

Wo: Stadtgarten Pfullendorf

Eintritt: frei

Stöbern, Feilschen und Neues (altes) entdecken: Das ist beim Flohmarkt in Pfullendorf möglich.