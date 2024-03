Im Rahmen ihrer Nominierungsversammlung im Hotel Kreuz in Gammertingen haben die Mitglieder der CDU-Alb-Lauchert die Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Kommunalwahl gewählt. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Gerhard Jaudas übernahm der Kreisvorsitzende und Mitglied des Landtags Klaus Burger die Moderation der Versammlung.

Es folgte zunächst die Wahl der Kreistagsliste. Nominiert wurden Daniel Eiffler, Karl-Heinz Hebeisen, Petra Heim-Schäfer, Thomas Hummel, Peter Pickl und Christine Wissmann. Im Anschluss wählte die Versammlung die CDU-Gemeinderatsliste. Für Gammertingen kandidieren: Dominik Auer, Walter Bollmann, Sebastian Dieminger, Martin Genger, Karl-Heinz Hebeisen, Jens Kleck, Michael Löffler, Elfriede Preisser, Johannes Strobel und Elias Vogel.

Für Mariaberg wurde Heidelinde Adaszynski nominiert, für Bronnen tritt Karl Endriß an. Für Harthausen heißen die Kandidaten Thomas Schmid und Christoph Leipert, in Kettenacker treten für die CDU Franz Hanner und Johann Nieß an und für den Ortsteil Feldhausen kandidieren Gerhard Jaudas und Michael Kohler. Klaus Burger und Gerhard Jaudas dankten den Nominierten für ihre Bereitschaft und das politische Engagement zur Kandidatur und wünschten allen einen gemeinsamen und erfolgreichen Wahlkampf.