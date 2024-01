Der vom Amtsgericht Sigmaringen wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilte Pyrotechniker, der das Feuerwerk zur Hochzeit des Reifengroßhändlers Bruno Göggel entzündete, hat Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Das bestätigen der Erste Staatsanwalt Ronny Stengel sowie Christoph Freudenreich, Direktor des Amtsgerichts Sigmaringen, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Das Amtsgericht hatte den Geschäftsführer einer Feuerwerksfirma aus dem Landkreis Esslingen Anfang des Monats zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen verurteilt. Daraufhin hatte der Pyrotechniker zwei Wochen Zeit, um Einspruch einzulegen. Nun wird im Amtsgericht eine Hauptverhandlung angesetzt, in der der Fall behandelt wird. Freudenreich geht davon aus, dass der Gerichtstermin frühestens in einigen Wochen stattfinden wird.