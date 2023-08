Wasserstoffblondes Haar, pinke Nägel und Make–up — Der Film „Barbie“ steht aktuell nicht nur in den deutschen Kinocharts auf Platz eins. Auch von der blond–pinken Puppe inspirierte Schönheitstrends erleben einen Boom.

Nachfrage nach Barbie–Haaren weltweit gestiegen

In den vier Wochen vor der Veröffentlichung des „Barbie“-Films ist weltweit die Nachfrage nach pinken und wasserstoffblonden Haaren um 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das berichtet die Buchungsplattform von Spa– und Salonangeboten „Fresha“. Bei Google Trends steigt die Suche nach dem Begriff „Barbie“ seit Mitte Juli in Baden–Württemberg stetig an.

Einige 16–Jährigen würden sich die Haare gerne blondieren, dürfen aber nicht. Samantha Matzpreiksch

Im Friseursalon Schweikart in Ostrach ist der Barbie–Trend noch nicht ganz angekommen. Die Nachfrage bei jungen Frauen sei aber teilweise vorhanden. „Einige 16–Jährigen würden sich die Haare gerne blondieren, dürfen aber nicht“, so Samantha Matzpreiksch. Sie könne sich vorstellen, dass in größeren Städten die Nachfrage höher sei, als auf dem Land.

Fokuhila macht sein Comeback

Stattdessen seien bei Frauen in diesem Jahr Stufen wieder in. „Auch der Fokuhila kommt wieder, aber nicht ganz so krass geschnitten“, sagt sie. Blond ist weiterhin beliebt, aber bei dem Haarton sei nicht mehr das kühle Blond sondern in ein wärmeres Beige gefragt.

Prominente, wie Margot Robbie, die in dem Barbie–Film die Hauptrolle spielt, haben aber durchaus Einfluss auf Haartrends. „Fußballprofis sind Top–Trendsetter, vor allem bei Jungs“, sagt Matzpreiksch.

So sei zum Beispiel die Frisur von Joshua Kimmich gefragt. Auch bei Frauen gebe es prominente Trendsetter. Im Salon zeigen Kundinnen Matzpreiksch dann Bilder auf Instagram oder Pinterest mit Friseuren, die sie gerne hätten.

Selina Halder aus Gammertingen hat den Barbie–Trend in ihrem Friseursalon „HaarWerk“ noch nicht bemerkt. „Ich glaube nicht, dass der Film da etwas ändern wird, da jeder seinen eigenen Stil hat“, sagt sie. Auch Andreas Schmauder, Inhaber von Haarprojekt in Sigmaringen hat viele Kundinnen und Kunden, die nicht auf solche Trends achten würden.

Hollywood–Ikone war Trendsetterin in den 1990er Jahren

Er und seine Mitarbeiterinnen haben bisher keine veränderte Nachfrage beim Blondieren von Haaren festgestellt. „Blond ist nach wie vor eine wichtige Farbe“, sagt er. Auch in seinem Salon kämen aber Kunden, die zum Beispiel Bilder bekannter Fußballer zeigen und sagen „genau so wie der will ich es haben mit den Seiten glatt“.

Früher sei die Frisur von Meg Ryan, einer besonders in den 1990er Jahren bekannten US–amerikanische Schauspielerin, beliebt gewesen, so Schmauder. Dass der Barbie–Boom noch in den Landkreis kommt, hält er für unwahrscheinlich.