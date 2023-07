Betrunkener baut Unfall und leistet Widerstand

Am Sonntag ist in 33–jähriger BMW–Fahrer auf der B 32 zwischen Neufra und Gauselfingen von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei sein Fahrzeug so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellen die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen erheblichen Atemalkoholgeruch fest. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Zu einem Atemalkoholtest war der Mann nicht bereit und kündigte an, im Falle einer Blutentnahme Widerstand zu leisten. Diese Blutentnahme wurde aber von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Mit einer zusätzlich hinzugerufenen Streife aus Sigmaringen konnte die Blutentnahme mit erheblichen Widerstandsleistungen bei dem 33–jährigen Mann durchgeführt werden. Ihn erwartet nun zusätzlich zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.