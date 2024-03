Freudige Nachricht aus Berlin sichert die Zukunft der Alb-Lauchert-Schwimmhalle ab: Wie verschiedene Bundestagsabgeordnete am Mittwoch mitteilen, erhält die Stadt Gammertingen für die Sanierung der Alb-Lauchert-Schwimmhalle einen Zuschuss in Höhe von 1,225 Millionen Euro. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Nachricht habe ihn positiv überrascht und extrem gefreut, sagt Bürgermeister Andreas Schmidt auf Anfrage unserer Zeitung.

Die knapp 50 Jahre alte Schwimmbadtechnik muss komplett erneuert werden. „Dadurch können wir nicht nur Energie und Wasser sparen, sondern auch die Sicherheit und Qualität des Bades verbessern“, sagte Bürgermeister Andreas Schmidt bei einem Vor-Ort-Termin im November. Aktuell wird die Schwimmhalle mit Blockheizwerk und Gaskessel beheizt. In Zukunft könnte das Bad an ein Fernwärmenetz angeschlossen oder eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage dafür genutzt werden. Mit seinem Programm will der Bund CO2 im Gebäudesektor einsparen und hat die Projekte unter anderem nach diesen Kriterien ausgewählt.

Die Schwimmhalle im Gammertingen ist eines von 66 Projekten, die in der aktuellen Förderrunde ausgewählt wurden. Insgesamt fördert der Bund deutschlandweit Sanierungen von Sporthallen, Schwimmbädern, Jugend- und Kulturzentren mit 200 Millionen Euro.

Im Zuge der Sanierung soll das Kinderbecken vergrößert und mit einer Rutsche sowie neuen Spielgeräten aufpoliert werden. Im aktuellen Haushaltsplan sind für diese Maßnahme bereits 290.000 Euro veranschlagt, sodass diese Arbeiten losgelöst vom Zuschuss umgesetzt werden können.

Nach bisherigen Schätzungen des Gammertinger Architekturbüros Supper-Heinemann werden Gesamtkosten von rund 2,72 Millionen angenommen. „Damit sind wir knapp an der Mindestfördersumme“, sagt Bürgermeister Schmidt. Laut den Bedingungen des Förderprogramms übernimmt der Bund 45 Prozent der Gesamtkosten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Nach Angaben des SPD-Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch sind die Mittel für die Sportstättenförderung zuletzt halbiert worden. „Wir mussten alle bibbern, ob Gammertingen reinpasst“, sagte der SPD-Politiker der „Schwäbischen Zeitung“.

Wann die Sanierung beginnt, ist indes noch unklar. Nach der pauschalen Zusage werden die Planungen nun präzisiert und die Stadt Gammertingen muss formell einen Antrag stellen. „Diese formalen Schritte gehen wir gerne“, sagt Bürgermeister Andreas Schmidt. Wenn es optimal laufe, erwartet Schmidt eine Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten noch in diesem Jahr, sodass die Sanierung im kommenden Jahr angegangen werden könne. Die Stadtverwaltung beabsichtige dies so einzutakten, dass der Schwimmunterricht der Schulen nicht über längere Zeit ausfallen müsse.

Deshalb steht im Raum, die Sanierung in drei Bauabschnitten umzusetzen. Im ersten könnte unter anderem das Kleinkindbecken erneuert werden. Im zweiten Bauabschnitt wären Arbeiten für die Barrierefreiheit wie Rampen und an der Dämmung des Gebäudes möglich. Im dritten Abschnitt sollen die Technik und die Energieversorgung erneuert werden.