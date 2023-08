Gammertingen

Beratung für Krebspatienten

Gammertingen / Lesedauer: 1 min

Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Krebs und deren Angehörige mit Sitz in Gammertingen lädt zu einem Austausch mit Ärzten am 15. September im historischen Rathaussaal in Gammertingen ein.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 16:08 Von: sz