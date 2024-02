Der Bayern Fan-Club aus Gammertingen hat 700 Euro aus Erlösen der Tombola an der Weihnachtsfeier an den Verschönerungsverein gespendet (Foto: Sabine Rösch). Dieser hat sich der Aufgabe verschrieben, öffentlich zugängliche Plätze, Grillstellen, Sitzbänke und vieles in und um Gammertingen wieder auf Vordermann zu bringen. Allein 86 Sitzbänke an schönen Orten wurden von den „Schaufelbrüdern“ aufgestellt. Der Vorsitzende Armin Fuchs und einige weitere Mitglieder freuten sich über die großzügige Spende, die der Vereinskasse guttun. Mit dem Geld wird ein Teil in die jährliche Instandhaltung gesteckt und der andere Teil in ein Bienenhotel investiert, das aktuell in Kooperation mit der Grundschule Feldhausen entsteht und Richtung Hettingen am Radweg aufgestellt werden soll.