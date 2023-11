Gammertingen

Azubis bauen 512 Holzkreuze

Gammertingen

Die Azubis der Mariaberger Ausbildungsschreinerei fertigen 512 Holzkreuze für die Neuapostolische Kirche Süddeutschland an. (Foto: Alina Veit )

So ein Auftrag ist nicht alltäglich in der Ausbildungsschreinerei „Sägespäher“ der Mariaberger Bildung und Service GmbH: 512 maßgefertigte Holzkreuze bestellte die Neuapostolische Kirche Süddeutschland bei Schreinermeister und Betriebsleiter Rudi Schäfer. Die Kreuze werden in den Sakristeien der zugehörigen Gotteshäuser in Baden-Württemberg und Bayern hängen.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 14:07 Von: sz