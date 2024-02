Autofahrer will vor Polizeikontrolle flüchten

Offensichtlich weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und Drogen bei sich hatte, wollte ein 21 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle flüchten. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen führten gegen 23 Uhr Verkehrskontrollen auf der B 313 durch, als der 21-Jährige aus Richtung Bronnen kommend in einiger Entfernung anhielt, umdrehte und mit quietschenden Reifen davonfuhr. Eine Streife nahm daher laut Polizeimeldung die Verfolgung über die Hechinger Straße und die Serpentinen der B 32 in Richtung Neufra auf. Nachdem der Autofahrer in eine kleinere Straße Richtung Kleinensteinäcker abbog, verlor er in einiger Entfernung zum Streifenwagen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, geriet nach rechts von der Fahrbahn, rutschte eine kleinere Böschung hinab und durchbrach einen Weidezaun. Während sich der 21-Jährige und seine Beifahrerin lediglich kleinere Verletzungen zuzogen, entstand an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Im Fahrzeug konnten die Einsatzkräfte deutlichen Cannabis-Geruch vernehmen und fanden in der Folge auch ein Tütchen Marihuana auf. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest schlug ebenfalls positiv auf Cannabis an. Der 21-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.