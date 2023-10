Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 68-jähriger Autofahrer befunden, der am Samstagabend kurz nach 18 Uhr auf der B 32 mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat.

Zunächst fuhr der Mann Polizeiangaben zufolge zwischen Neufra und Gammertingen ohne ersichtlichen Grund wuchtig auf den vor ihm fahrenden BMW eines 22-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch in die Leitplanke geschoben und nicht unerheblich beschädigt.

Opfer nimmt Verfolgung auf

Trotz des Zusammenstoßes und ebenfalls massiver Beschädigungen an seinem VW setzte der 68-Jährige seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gammertingen fort. Der 22-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des Verursachers auf. Als er wieder hinter ihm war, bremste dieser plötzlich stark ab, sodass der Jüngere seinerseits in den VW des Älteren prallte.

Auch danach setzte der 68-Jährige seine Fahrt fort und bog in Gammertingen Zeugenaussagen zufolge nach wie vor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Europastraße ab. Dort hielt er schließlich an und klagte über Schmerzen, woraufhin er von der Polizei kontrolliert und ein Rettungsdienst hinzugezogen wurde.

In Fachklinik gebracht

Da der 68-Jährige im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme deutliche Anzeichen eines psychischen Ausnahmezustands zeigte, wurde er in eine Fachklinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden von über 20.000 Euro

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 68-Jährigen und sucht Zeugen des Vorfalls oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes möglicherweise auch gefährdet wurden. Diese mögen sich unter Tel. 07571/104‐0 melden.