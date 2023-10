Immer weniger Menschen können sich den Traum vom Eigenheim im Landkreis Sigmaringen verwirklichen. Hohe Zinsen, Baulandpreise und Baukosten lassen Bauvorhaben schon bei der Finanzierung scheitern.

Anträge für Baugenehmigungen gehen stark zurück

„Die Anzahl der Baugenehmigungen für den Bau von Einfamilienhäusern geht bei uns gegen Null“, sagt Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster. Lediglich zu Um- und Anbauten werde derzeit beraten.

Dieser Trend ist nicht nur in Hettingen ersichtlich. In Veringenstadt wurden im vergangenen Jahr zehn Bauanträge für Wohnnutzung gestellt. In diesem Jahr sind es bisher drei.

Auch andere Bauanträge seien zurückgegangen, sagt Bürgermeister Maik Rautenberg. Dort sei der Rückgang aber nicht so extrem. „Wir haben zum Beispiel den Anbau für die Kindervilla genehmigt und es gab auch ein paar private Abbrucharbeiten“, so Rautenberg.

In Gammertingen deckt sich der Rückgang der Bauanträge mit denen aus den Nachbargemeinden. 2022 wurden noch 25 Anträge für den Bau von Wohnhäusern eingereicht, in diesem Jahr sind es bisher sieben. Auch bei anderen Bauvorhaben gehen die Anträge zurück, zum Beispiel beim Bau von Garagen.

Im Bereich Gewerbe sind die Zahlen konstanter. Im vergangenen Jahr gab es elf Anträge, in diesem Jahr sind es schon 13.

Reservierte Bauplätze werden reihenweise zurückgegeben

Bereits reservierte oder vergebene Bauplätze wurden an die Stadt zurückgegeben. Bürgermeister Andreas Schmidt hofft, dass sich in Zukunft wieder mehr Menschen ein Eigenheim leisten können. „Die Baukosten laufen gerade weg, aber ich gehe davon aus, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden“, sagt er.

Wir haben keinen großen Druck, zusätzliche Gebiete zu erschließen. Andreas Schmidt

Insgesamt 27 Bauplätze können in der Kernstadt und den Teilorten zur Zeit bebaut werden. „Wir haben keinen großen Druck, zusätzliche Gebiete zu erschließen“, so Schmidt. Deshalb sieht er die Lage für die Stadt aktuell nicht als dramatisch an.

In Veringenstadt selbst gibt es aktuell kein Baugebiet. Es soll aber eines mit 31 städtischen Grundstücken und vier privaten Grundstücken erschlossen werden. „Das bauen wir in jedem Fall. Es gibt eine gute Interessentenliste“, sagt Bürgermeister Rautenberg. Sowohl in Hermentingen als auch in Veringendorf gibt es jeweils ein erschlossenes Baugebiet.

2022 waren drei Bauplätze in Hermentingen reserviert, doch alle drei wurden wieder zurückgegeben. Maik Rautenberg

„2022 waren drei Bauplätze in Hermentingen reserviert, doch alle drei wurden wieder zurückgegeben“, so Rautenberg. Es seien aber einige Bauplätze verkauft worden. In Veringendorf waren sieben Bauplätze reserviert. Auch diese wurden alle zurückgegeben oder die Stadt hat keine Rückmeldung von den Interessenten mehr erhalten. Eine Reservierung gilt für drei Monate.

Eigenheimbau geht im Landkreis um 29 Prozent zurück

Im gesamten Landkreis Sigmaringen gab es in den ersten sechs Monaten des Jahres lediglich 128 Baugenehmigungen für neue Ein- und Zweifamilienhäuser. Das gibt das Pestel-Institut aus Hannover in einer Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt an. Im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 181 Baugenehmigungen. Innerhalb von einem Jahr ist der Eigenheimbau um 29 Prozent zurückgegangen, so das Pestel-Institut.

In einem Machbarkeits-Check haben die Forscher errechnet, wie hoch das Nettoeinkommen einer Familie sein müsste, damit sie sich zum Beispiel ein Reihenhaus mit 95 Quadratmetern Wohnfläche im Landkreis leisten könnte. Dieses müsste bei 4800 Euro pro Monat liegen.

„Wer ein Einkommen in dieser Höhe hat oder darüber liegt und außerdem noch über ein Eigenkapital von mindestens 38.000 Euro verfügt, der sollte sich auch unter den aktuellen Bedingungen den Neubau des eigenen Reihenhauses im Kreis Sigmaringen leisten können“, sagt Wohnungsmarktforscher Matthias Günther.