Der Kopf der zweieinhalbjährigen Michelle ist kleiner als bei gleichaltrigen Kindern. Ihre Hände zucken unkontrolliert.

Obwohl sie mit etwa einem Jahr sprechen konnte, hat sie diese Fähigkeit wieder verlernt. Michelle ist an dem Rett-Syndrom erkrankt, eine genetische Krankheit, an der fast nur Mädchen erkranken und die sich zwischen dem sechsten und 18. Lebensmonat bemerkbar macht.

Erst hat sich Michelle normal entwickelt

Für ihre Eltern Francesca und Patrick Pfeiffer und die vierjährige Schwester Elena hat sich das Leben grundlegend verändert. „Erst hat sich Michelle normal entwickelt, aber dann wurde ihre Muskulatur schlapp“, erinnert sich Francesca Pfeiffer. Die Kleine litt unter Schlafstörungen, knirschte mit den Zähnen und hat ein geschwächtes Immunsystem.

Francesca Pfeiffer ist ausgebildete Logopädin und dachte erst, dass ihre Tochter an Autismus erkrankt ist. Der erste Kinderarzt konnte nicht weiter helfen, also holte die Familie eine Zweitmeinung ein. Der zweite Arzt habe ihnen gesagt, dass ihre Tochter schwer behindert sei.

„Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt schon gedacht, dass es das Rett-Syndrom ist. Einmal durch meine Ausbildung, aber auch durch Recherche und da haben die Symptome kleiner Kopf, kleine und kalte Füße gepasst“, so Francesca Pfeiffer. In einem Sozialpädiatrischen Zentrum wird die Diagnose gestellt: Michelle leidet an dem angeborenen Rett-Syndrom, das nach aktuellem Stand der Forschung nicht heilbar ist.

Nach einer Delfintherapie geht es Michelle besser

Der älteren Schwester Elena erklärt Francesca Pfeiffer die Erkrankung ihrer Schwester so: „Es ist wie Schubladen, die sich nicht mehr öffnen lassen, aber noch da sind.“ Die Familie ist sich sicher, dass Michelle alles um sie herum versteht. Das hat sie auch testen lassen. Sprechen kann Michelle aktuell aber nicht mehr, auch gehen oder etwas in den Händen halten ist nicht möglich.

Wir hatten aber eine tolle Ärztin, die uns gesagt hat, dass wir fliegen sollen. Patrick Pfeiffer

Im vergangenen Jahr ging es Michelle einmal so schlecht, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden musste. Eigentlich wollte die Familie kurz darauf für eine Delfintherapie in die Türkei fliegen und hatte dazu 13.000 Euro Spenden gesammelt. „Wir hatten aber eine tolle Ärztin, die uns gesagt hat, dass wir fliegen sollen“, sagt Patrick Pfeiffer.

Daraufhin hat sich die Familie doch auf den Weg in die Türkei gemacht. Das hat sich gelohnt: Innerhalb weniger Tage ging es Michelle besser und sie machte Fortschritte. „Sie war mit den Delfinen im Wasser und es wurden Übungen gemacht“, erinnert er sich. Auch für ihn sei es eine faszinierende Erfahrung gewesen. „Die Tiere haben eine ganz besondere Aura, es sind sehr empathische Wesen.“

Francesca Pfeiffer hat ein Buch über Michelle und das Leben mit dem Rett-Syndrom geschrieben, um Menschen und insbesondere Kinder über die Erkrankung aufzuklären. „Der Kindergarten hat mich gebeten, ein kindgerechtes Buch mitzubringen, das den anderen Kindern das Rett-Syndrom erklärt“, sagt sie. Doch sie hat kein passendes Buch gefunden.

Buch erzählt aus Michelle’s Perspektive

Elena hält das Buch in der Hand, das ihre Mutter über das Leben mit dem Rett-Syndrom geschrieben hat. (Foto: Julia Brunner )

Dann hat sie angefangen, ein eigenes Buch zu schreiben. „Ich habe viel geweint und Revue passieren lassen und verarbeitet“, sagt sie. In wenigen Wochen hat sie das Buch fertiggestellt. Seit Mitte November ist „Feeling P(rett)y“ bei Amazon erhältlich. 80 Exemplare hat Pfeiffer in der ersten Woche verkauft und ist dort gleich auf der Bestsellerliste für Kinderbücher gelandet.

Das ist das Rett-Syndrom Das Rett-Syndrom wird durch einen erblichen Defekt ausgelöst. Die Entwicklungsstörung tritt laut der Krankenkasse AOK mit einer Häufigkeit von 1 zu 10.000 bei Mädchen auf, die fast ausschließlich betroffen sind. Nach dem Down-Syndrom sei es die zweithäufigste Behinderung bei Mädchen, so Francesca Pfeiffer. Die ersten Symptome treten meist zwischen dem sechsten und 18. Lebensmonat auf. Zuvor entwickeln sich die Kinder normal, dann stagniert die Entwicklung und ist teilweise rückläufig. „Das ist ein Spektrum wie beim Autismus. Nicht jedes Kind hat die gleichen Symptome“, sagt Francesca Pfeiffer. Häufig verlieren die betroffenen Kinder die Fähigkeit zu sprechen, haben Gangstörungen oder führen auffällige Handbewegungen aus.

Ein kleiner Kopf, kleine und kalte Füße können ebenfalls auf das Rett-Syndrom hindeuten. Die Lebenserwartung liegt bei etwa 40 Jahren. Aktuell forschen mehrere Institute an einem Heilmittel.

Das Buch erzählt sie aus der Perspektive von Michelle. Gezeigt werden Geschichten aus dem Alltag, welche Symptome auftreten können und wie es Elena mit der Krankheit ihrer Schwester geht. „Das Buch soll anderen Eltern Mut machen, dass nicht alles schlecht ist“, sagt Patrick Pfeiffer. Die Eltern wollen, dass ihre beiden Töchter so normal wie möglich aufwachsen.

Die anderen Kinder sollen auch Berührungspunkte mit ihr haben. Für Kinder ist es einfacher mit Michelle umzugehen, da sie keine Vorurteile haben. Patrick Pfeiffer

Deshalb geht auch Michelle in Gammertingen in den Kindergarten. „Die anderen Kinder sollen auch Berührungspunkte mit ihr haben. Für Kinder ist es einfacher mit Michelle umzugehen, da sie keine Vorurteile haben“, so Patrick Pfeiffer. Im Kindergarten wird Michelle von einer Inklusionshilfe, die vom Landratsamt gestellt wird, unterstützt.

In die Zukunft schaut die Familie positiv. „Wir wissen nicht, wie lange Michelle unter uns bleiben wird. Es kann sein, dass sie 45 Jahre alt wird. Es gibt aber auch Kinder, die mit drei bis sechs Jahren sterben“, sagt Francesca Pfeiffer. Eins steht bereits fest: Im Mai nächstes Jahr fliegt die Familie wieder in die Türkei zur Delfintherapie.