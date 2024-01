Alexandra Hofmann spendet an integrative Kita

Die Schlagersängerin Alexandra Hofmann aus Meßkirch hat die integrative Gruppe der Kindertagesstätte Kunterbunt in Meßkirch mit einer Spende in Höhe von 500 Euro unterstützt. Vergangenen Montag besuchte sie die Kinder in der Bärengruppe, in welcher 15 sogenannte Regelkinder und fünf Kinder mit Förderbedarf gemeinsam betreut werden, wie der Verein Mariaberg mitteilt.

„Inklusion liegt mir sehr am Herzen“, sagte Alexandra Hofmann. Daher habe sie 2022 den Verein Sonnenkinder gegründet. Neben der Kindertagesstätte Kunterbunt unterstütze der Verein auch andere Organisationen wie die Kinderkrebshilfe, die Deutsche Knochenmarksspenderdatei (DKMS) und Menschen mit Krankheiten oder Beeinträchtigungen. Jedes Jahr werde auch ein Ferienprogramm veranstaltet, bei dem gemeinsam mit den Kindern gemalt wird.

Die Spende in Höhe von 500 Euro an die Kindertagesstätte Kunterbunt komme den Kindern der integrativen Gruppe zugute. Mit der Spende sei unter anderem ein elektrischer Lego Duplo Zug für die Gruppe angeschafft worden. Die Leiterin der Schulkindergartengruppe Meßkirch, Anna Hehl, betonte die Förderung, die dieses Spielzeug insbesondere für Kinder auf dem Autismusspektrum bietet. Durch das An- und Ausschalten per Knopfdruck des Zuges entstehe ein positiver Lerneffekt und es bereite den Kindern Spaß.

Auch ein Magnetset und weitere Spielsachen konnten durch die Spende finanziert werden. „Die Kinder mit und ohne Förderbedarf freuen sich riesig über die neuen Spielsachen, die zum gemeinsamen Spielen und Lachen einladen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins Mariaberg. Bei einem Besuchs habe Alexandra Hofmann die integrative Gruppe erneut mit einer Spende von weiteren 250 Euro überrascht. Diese würden für weitere kreative Angebote verwendet.