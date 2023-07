Zum bereit 59. Mal wird vom Donnerstag, 20. Juli bis Sonntag, 23. Juli das Alb–Lauchert–Pokal–Turnier um den gleichnamigen Wanderpokal ausgetragen. Gastgeber ist in diesem Jahr der TSV Gammertingen, der sein 100–jähriges Bestehen feiert.

Harthausen/Scher als Favorit?

Im Stadion „Im Loh“ in Gammertingen spielen sechs Mannschaften um den Titel, darunter ein Landesligist und vier Mannschaften aus den Kreisligen A Donau und Zollern sowie eine Mannschaft aus der Kreisliga B. Um den Pokal bewerben sich Landesligaaufsteiger TSV Harthausen/Scher, Zollern–Bezirksligist TSV Benzingen, die Kreisliga–A-Klubs SV Bingen–Hitzkofen, die SG Hettingen/Inneringen und die SGM TSV Gammertingen/KFH Kettenacker (alle Bezirk Donau) sowie Donau–B-Ligist SGM FV Weithart/TV Rulfingen.

Bingen muss auf drei Stützen verzichten

Landesligaaufsteiger TSV Harthausen/Scher eröffnet das Turnier am Donnerstag, 18 Uhr. Im Aufgebot des TSV Harthausen/Scher steht mit Trainer André Eckstein auch ein im Bezirk Donau beten bekannter Kicker. In der Rückrunde coachte Eckstein, Sohn des Ex–Nationalspielers Dieter Eckstein, noch den FC Ostrach, konnte den Absturz der Zebras aber auch nicht mehr verhindern. Neu im Kader der Harthausener sind Abdul–Karim Aziz (FC Winterlingen), Finn Locher (TSV Benzingen) und Finn Branz (FV Veringenstadt). In den Tests bislang gab es Sieg und Niederlage (4:3 gegen FCK; 0:5 gegen Ofterdingen).

Gegner im Eröffnungsspiel ist der SV Bingen/Hitzkofen, der gleich drei Spieler aus seiner Aufstiegsmannschaft verabschieden musste. Flügelflitzer Michel Kemnitz, Philipp Schneider und Sascha Wiehl verlassen den Verein. Kemnitz zieht aus privaten Gründen weg, Schneider und Wiehl hören auf.

Umbruch bei Hettingen/Inneringen

Die Gruppe A komplettiert Bezirksligaabsteiger Hettingen/Inneringen. Die SG hat eine Runderneuerung hinter sich. Es ist das Jahr eins nach Trainer Ulrich Theuer und Sturmlegende nach Florian Dangel. Die „Rakete von der Alb“ hat die Karriere beendet. Dafür hat die SG personell nachgebessert.

Neben Timo Reinhard kamen Jonathan Blum (SF Bussen), Senad Delic (SV Bronnen) sowie gleich mehrere Spieler des FV Veringenstadt, die im Zuge der Zusammenlegung des FVV mit der zweiten Mannschaft der SG Hettingen/Inneringen zu einer neuen Spielgemeinschaft den Verein wechseln, um künftig auch für die erste Mannschaft der SG H/I einsatzfähig zu sein: Jonas Reiser, Elias Stauß, Christian Hehle, Jannik Holzmann, Lukas Reiser, Georg Sontheimer und Noah Stauß. Außerdem rückt Niklas Steinhart aus der eigenen zweiten Mannschaft auf. Neuer Trainer ist Christian Bissel, zuletzt Trainer der U17 des FV Biberach. Co–Trainer bleibt Daniel Holzmann.

Gastgeber tritt mit neuem Trainer an

In Gruppe B spielt Gastgeber SGM Gammertingen/Kettenacker (Alb–Lauchert), die mit neuem Trainer in die neue Saison geht. Thomas Schaupp — zuletzt für den SV Ringingen tätig — löste im Sommer Kalle Lutz ab. Verlassen haben den Verein Emanuel Mader (Mägerkingen) und Timo Reinhard (Hettingen/Inneringen). Gegner sind die SGM Rulfingen/Weithart und der TSV Benzingen. Rulfingen/Weithart, das von Michael Eberhard und Mike Senft gecoacht wird, hat Verstärkung aus Mengen bekommen. Vom FC Mengen II kam Timo Mayer. Aus Ofterdingen wechselte der landesligaerfahrene Philipp Löffler zur SGM. Benzingen musste den Abgang von Finn Locher nach Harthausen verkraften.

HanSolo — aber nicht der aus Star Wars

Von Donnerstag bis Samstagmittag stehen die Gruppenspiele an — zwei pro Tag. Am Samstagnachmittag gibt es die beiden Halbfinals. Die Finalspiele sind am Sonntag terminiert. Um den Turniersieg geht es am Sonntag gegen 16 Uhr.

Zum 100–jährigen Jubiläum der Fußballabteilung des TSV Gammertingen, das die Abteilung im Jahr 2021 eigentlich gefeiert hätte, aber wegen Corona ausfiel, zeigt der TSV eine Bildershow. Am Samstag, ab 19 Uhr spielt das Gammertinger Urgestein HanSolo live im kleinen Festzelt. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag gibt es ein hochklassiges Einlagespiel der beiden E–Jugendmannschaften der SGM Alb–Lauchert gegen den TSV Harthausen/Scher.