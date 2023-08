Australische Surfer und Extremsportler bei Weltrekordversuchen: Der Gammertinger Kultursommer hat an seinem ersten Wochenende statt humorvollen Kinofilmen zum ersten Mal Abenteuerfilme der „European Outdoor Film Tour 2022“ und der „Ocean Film Tour Volume 9“ gezeigt.

Gewitter ändert die Veranstaltungspläne

Eigentlich sollten beide Filme auf dem großen Schlossplatz gezeigt werden. Aufgrund des starken Gewitters am Donnerstagabend hat sich die Stadt dann aber dazu entschlossen, die Filmvorführungen in den großen Schlosssaal im Rathaus zu verlegen.

„Wir waren schon draußen am Aufbau, aber das Risiko wegen des Wetters war zu groß“, sagt Stefanie Kloker von der Stadt. Am Freitag kamen immerhin 120 Besucherinnen und Besucher zur Aufführung der „European Outdoor Film Tour“.

„Der Saal war komplett voll, wir hätten uns aber vielleicht ein bisschen mehr erhofft“, so Kloker. Denn, am Samstagabend waren deutlich mehr Plätze frei geblieben. Etwas über 30 Gäste kamen zur Vorführung der „Ocean Film Tour“.

Den Grund dafür sieht Kloker in der fehlenden Bekanntheit der Filmreihe, die normalerweise vor allem in Großstädten gezeigt wird. „Viele wissen wahrscheinlich nicht, worum es dabei geht“, sagt sie. Eine Besucherin hat das diesjährige Angebot des Kultursommers bereits überzeugt.

Taubstumme Kletterin beeindruckt die Zuschauer

Silke Frech aus Neufra kam für beide Vorstellungen nach Gammertingen. „Es ist spannend zu sehen, was die Leute treiben“, erzählt sie. Bei der „European Outdoor Film Tour“ hat sie besonders die Geschichte einer taubstummen Frau beeindruckt, die mit anderen Menschen mit einer Gehörbeeinträchtigung Teil der Kletterszene ist.

Es war mehr politisch und sehr spannend. Der Film über Gambia war sehr beeindruckend. Silke Frech

Die „Ocean Film Tour“, die am Samstagabend gezeigt wurde, sei dann etwas ganz anderes gewesen. „Es war mehr politisch und sehr spannend. Der Film über Gambia war sehr beeindruckend“, so Frech.

In dem etwa 20–minütigen Filmbeitrag „Stolen Fish“ begleiteten die Filmemacher mehrere Menschen aus Gambia, die aufgrund einer chinesischen Fischfarm, die für den chinesischen und europäischen Markt Fischmehl produziert, ihre Lebensgrundlage verlieren.

Ebenso gefallen hat Frech auch ein Kurzfilm über vier Umweltaktivistinnen, die mit verschiedenen Projekten versuchen, ihren Teil zum Schutz der Meere, der Artenvielfalt und gegen die Wegwerfkultur beizutragen.

Auch ein Beitrag aus Deutschland war Teil der „Ocean Film Tour“. Der blinde Ben Neumann zeigte sein Können beim Surfen auf der Eisenbachwelle in der Münchner Isar.

So geht es beim Kultursommer weiter

Am ersten und zweiten September geht es beim Kultursommer mit zwei Konzerten weiter. Am Freitag stehen „Carlas Saxaffair“ ab 20 Uhr auf der Bühne, am Samstag spielt die Band „Gentlemen’s Riot“ um 19.30 Uhr.

„Aktueller Stand ist, dass die Konzerte draußen auf dem Schlossplatz stattfinden“, so Kloker. Bei schlechtem Wetter muss sonst wieder auf den großen Schlosssaal ausgewichen werden.