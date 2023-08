Für das kommende Herbst/Wintersemester hat die regionale Weiterbildungseinrichtung Akademie Laucherttal ein Kurs– und Bildungsangebot mit über 160 Kursen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen aufgestellt.

Die Geschäftsstellenleiterin Gerda Muche und der stellvertretende Verbandsvorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal, Veringenstadts Bürgermeister Maik Rautenberg, stellen das neue Herbst/Winterprogramm vor.

Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Für sprachinteressierte Anfänger und Fortgeschrittene gibt es zahlreiche Sprachkurse in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Kulturgenuss und Kreativität sollen Veranstaltungen wie „Malerei und Offenes Atelier“, „kunsthistorische Klosterführungen“ und ein „Trommel–Workshop“ anbieten. „Wildpflanzenwanderungen“, sowie „Sonnenaufgangstouren“ und „Waldtauchen“ ergänzen das Programm laut Mitteilung mit Naturerlebnissen.

Zum ersten Mal bietet das Landratsamt Veranstaltungen im Programm der Akademie Laucherttal an. Bei diesen geht es mit „Auf geht’s in die Pilze“ und „WaldBlicke“ in den Wald. Kulinarisch werden Kurse zu Herbstschlemmereien“, „Pflanzliche Küche“ und dem „Thermomix“ geboten.

In unterschiedlichen Kursen — auch speziell für Seniorinnen und Senioren — können sich die Teilnehmer die digitale Welt erschließen, den Umgang mit dem Computer und dem Smartphone erlernen.

Das Kursangebot für Frauen konnte für dieses Semester zum Beispiel mit Angeboten zu Finanzen oder einem Notfall ABC für Babys und Kleinkinder vertieft werden.

Gesundheitskurse und Angebote für Kinder und Jugendliche

Im Bereich Gesundheit gibt es Kurse zu Pilates, gesundem Schlaf, Yoga oder Klangschalenmeditation. Auch für Menschen, die sich zu Musik aktiv bewegen wollen, gibt es Angebote, wie Zumba oder Line Dance.

Für Kinder und Jugendliche werden Erlebniskurse zu den Themen „Wald“, „Kung Fu mit dem Langstock“ und „Yoga und Meditation“ angeboten. Für Schwimmkurse der Akademie sei aufgrund der hohen Nachfrage aktuell nur eine Online–Anmeldung auf der Warteliste möglich.

Kurse und Veranstaltungen der Akademie Laucherttal werden in den Städten und Gemeinden Gammertingen, Hettingen, Neufra, Veringenstadt und Winterlingen angeboten. Die genauen Angaben zum Kursangebot finden Interessierte im Kursprogrammheft oder auf der Homepage der Akademie Laucherttal.