16 Auszubildende aus acht Berufen absolvieren Ausbildung

16 Auszubildende aus acht Berufen haben bei der Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH (A&S) eine dreijährige Ausbildung absolviert und erfolgreich abgeschlossen. Heiko Stopper, Geschäftsführer der A&S hob bei seiner Begrüßungsrede die Hürden für die diesjährigen Auszubildenden hervor. „Die Corona-Pandemie hat ihnen, über die normalen Anforderungen von Ausbildung und Prüfungen hinaus, einiges abgefordert. Homeschooling, neue Kommunikationswege, Lockdown ‐ dies alles hat die Ausbildungszeit nicht erleichtert. Ich gratuliere ihnen herzlich zur bestandenen Ausbildung und spreche ihnen meinen Respekt vor dieser tollen Leistung aus.“

Zum diesjährigen Abschlussjahrgang gehörten Fachpraktiker für Holzverarbeitung, Gartenbaufachwerker im Zierpflanzenbau und Garten- und Landschaftsbau, Metallfeinbearbeiter, eine Fachpraktikerin für Hauswirtschaft, eine Fachpraktikerin Floristik, Fachpraktiker für Metallbau, eine Fachhelferin für Reinigungstechnik und Fachpraktiker Bauten- und Objektbeschichtung. Den Hauptschulabschluss haben die Absolventeninnen mit bestandener Prüfung zusätzlich erworben, sofern sie diesen nicht bereits hatten.

Die Prüfungsurkunden wurden je nach zuständiger Kammer und Institution von Sabine Bingel, Lehrerin der Karl-Georg-Haldenwang-Schule und Mitglied im Prüfungsausschuss, Michaela Lundt von der Handwerkskammer Reutlingen sowie Clemens Lutz, Leiter und Ausbilder in der Mariaberger Gärtnerei und Mitglied des Prüfungsausschusses überreicht und mit Abschiedsworten der jeweiligen Ausbilderinnen und Ausbildern begleitet.

Marcus Winter, Fachbereichsleiter Berufliche Bildung der A&S moderierte durch die Veranstaltung und verabschiedete die ehemaligen Auszubildenden. „Ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Es freut mich ungemein, dass bereits jetzt fast 75 Prozent, also 12 von ihnen einen Arbeitsplatz im direkten Anschluss finden konnten. Der Arbeitsmarkt braucht sie. Sie können sehr stolz auf das sein, was sie hier erreicht haben.“