15 Meter hoher Meisterbaum für Philip Kromer

Philip Kromer ist jetzt Maurer– und Betonbaumeister. Familie, Freunde und der Musikverein Harthausen ließ es sich nicht nehmen, den frischgebackenen Meister gebührend zu feiern und stellten ihm einen 15 Meter hohen Meisterbaum im Schulweg auf.

Nach der Mittleren Reife 2018 begann er die Maurerausbildung bei der Firma Hartmann GmbH in Kaiseringen, die er 2021 abgeschlossen hat. Nach seiner Ausbildung trat er im Familienbetrieb G. Kromer Landschafts– und Gartenbau ein und wird dort auch weiterhin tätig sein. Im Januar 2022 begann er den Meistervorbereitungskurs mit den Teilen 3 „Kaufmännischen Betriebsführung“ und dem Teil 4: „Ausbildung zum Ausbilder“ in Sigmaringen und schloss diese bei der Handwerkskammer Reutlingen ab. Im Anschluss daran folgten von Oktober 2022 bis April 2023 der Teil 1 „Meisterprüfungsarbeit“ (Planungen / Kalkulationen und Angebotserstellung und Vorbereitungen) und der Teil 2 „Baukonstruktion / Baustoffe und Bauphysik / Auftragsabwicklung / Betriebsführung und Betriebsorganisation“, die er in Rottweil belegte und bei der Handwerkskammer in Konstanz abgeschlossen hat. Seit Juni 2023 ist Philip Kromer Maurer– und Betonbaumeister, in seiner Freizeit ist er in Harthausen als Musikant, Feuerwehrmann und Jäger aktiv.