Gäste bekommen Führungen und Flammkuchen

Die Kartoffeln sind bereits geerntet und werden wie Pastinaken und Möhren für den Winter eingelagert. Auf dem Acker der Solidarischen Landwirtschaft Sigmaringen (Solawi) gibt es trotzdem noch einiges zu sehen: zum Beispiel Salat- und Kohlköpfe, jede Menge Kürbisse, Sellerie oder die letzten Buschbohnen. Interessierte können sich gern beim Ackerfest am Samstag, 7. Oktober, das zwischen 12 und 18 Uhr auf dem Solawi-Gelände an der Alten Jungnauer Straße 1 (neben dem Böhler-Hof) in Sigmaringen stattfindet, selbst davon überzeugen, wie bunt und vielfältig es auch zum Herbstbeginn noch aussieht.

Weil es neben außerordentlich vielen Schnecken in diesem Jahr auch noch andere Herausforderungen gegeben hat, wollen die Verantwortlichen der Solawi und ihre mehr als 100 Mitglieder das Ackerfest auch dazu nutzen, im Sinne eines Erntedankfestes dafür dankbar zu sein, dass es am Abholtag immer bunte Gemüsemischungen gegeben hat. Eigenladen sind aber auch alle, die sich für das Konzept einer solidarischen Landwirtschaft interessieren. Es wird mehrere Ackerführungen geben und die Vorstandsmitglieder stehen für Gespräche bereit. Es gibt Flammkuchen aus dem Lehmbackofen, Suppe aus dem Hexenkessel, frischgepressten Apfelsaft sowie Kaffee, Tee und Kuchen. Wer möchte, kann Gemüse frisch vom Acker probieren oder sich Anregungen zum Einlegen und Fermentieren holen. Außerdem wird Ingrid Kümpflein von fair.nah.logisch einen Kräuterworkshop anbieten, bei dem es darum geht, Kräuter vom Acker zu verarbeiten und haltbar zu machen.

Weitere Informationen gibt es unter www.solawi-sigmaringen.de