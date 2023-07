FZS Göge–Hohentengen setzt sich für mehr Bewegung ein

Seit Kurzem hängen in der Gemeinde an bestimmten Orten Schilder mit einem roten Kreis darauf und dem Titel „Bleibt fit, macht mit!“. Doch was hat es damit auf sich?

Das Ganze ist eine Aktion vom Deutschen Turnerbund. Dabei handelt es sich um sogenannte „Bewegungshaltestellen“, wie Sonja Briemle vom FZS mitteilt. Briemle ist selbst als langjähriges Ausschussmitglied und Trainerin im Kinderturnen tätig. Sie wurde auf die Aktion über den engen Kontakt zum STB und der Kinderturnstiftung Baden–Württemberg aufmerksam. Briemle selbst ist von der Aktion überzeugt und hat sie im Verein vorangebracht.

Die Bewegungshaltestellen sind für die ganze Familie. Die QR–Codes der Schilder können einfach mit dem Handy gescannt werden. Nach dem Scannen öffnet sich automatisch ein Link, der eine sportliche Übung anzeigt. Insgesamt zehn dieser Schilder hat ein Team des Vereinsausschusses zusammen mit einem Bauhofmitarbeiter in der Gemeinde aufgehängt. Eine Route mit den Bewegungshaltestellen kann ebenfalls mit dem QR–Code abgerufen werden und öffnet sich in Google Maps. Gestartet werden kann überall und die zehn verschiedenen Übungen können auch einzeln gemacht werden.

Die Gruppen des Eltern–Kind–Turnens unter der Leitung von Michaela Tritschler und Laura Sieber haben in der letzten Trainingseinheit vor den Sommerferien die Haltestellen getestet. „Die Idee ist super, auch die Kinder haben eine große Freude daran“, berichten sie.

Um die Motivation für mehr Bewegung in der Gemeinde zu erhöhen, hat sich der FZS ein Gewinnspiel überlegt. Familien und Sportbegeisterte, die die Übungen an den Bewegungshaltestellen machen, sollen dabei ein Foto von sich machen und an folgende E–Mail–Adresse einsenden: [email protected] (Einsendeschluss 15. September).

Die Preise werden nach den Sommerferien verlost, die Gewinner kontaktiert und bekanntgegeben.