Fulminanter Höhepunkt des Jubiläumsjahrs

Außer ein paar kleinen Wassertropfen trübte nichts die Freude der Saulgauer bei der Ankunft am wunderbaren Achensee, der rechts von den Bergen des Rofangebirges und links vom Karwendelgebirge eingerahmt wird. 51 Teilnehmer*innen stiefelten gleich nachdem sie am Gruppenhotel Karlingerhof aus ihren Autos stiegen um den Achensee, eine mittelschwere Tour auf alpinem Steg. Alle Teilnehmer schafften das, da drei verschieden lange Abschnitte möglich waren. Gleicherweise waren die weiteren vier Tage so geplant, dass jeder, egal wie Lust, Laune und Tageskondition war, voll auf seine Kosten kam.

Am zweiten Tag war eine leichte Tour zur Bärenbadalm (1457) auf dem Programm, während man mit Paul Brändle zum Bärenkopf (1991) aufsteigen oder mit Hans-Peter Hauser sogar die Seekarspitze (2053) und die Seebergspitze (2085) überschreiten konnte, eine schwere Bergtour. Judith Werner bot zusätzlich eine Steinölwanderung an, die eine Besichtigung der Steinölgewinnung im Achental einschloss.

Nach diesem „Karwendeltag“ führten Wanderungen und Bergtouren am dritten Tag ins Rofangebirge. Mit der Rofanseilbahn ging es auf den Gschöllkopf mit Besichtigung des Adlerhorstes, einer 360-Grad-Aussichtsplattform. Mit Siegfried Gindele und Judith Werner stieg eine Gruppe auf die Rofanspitze, während Hubert Hepp die Überschreitung der drei Unnütze anbot.

Als einen Höhepunkt boten Waltraud Gebhardt und Paul Brändle eine Sonnenaufgangswanderung an. Pünktlich um 4 Uhr, zur nachtschlafenden Zeit, machte sich die Gruppe auf, um den Sonnenaufgang über dem wilden Kaisergebirge aus der Ferne zu bewundern. Nach dem „Ahhh und Ohhhh“ über die plötzlich über dem Kaisergebirge auftauchende Sonne war der Wirt der Astenau Alpe dann so freundlich, uns ein sehr frühes leckeres Frühstück zu servieren. Man konnte danach noch auf das Ebner Joch (1957) steigen, ehe man, müde aber glücklich, im Hotel etwas Schlaf nachholte.

Weitere Tourenführer der Sektion boten die Hochplatte (1813) an (Hubert Müller und Ingrid Winkhard) und Uli Gruber führte auf die Guffertspitze (2195) eine lange im Gipfelbereich technisch anspruchsvolle Bergtour. An allen Tagen bot der Klettersteigführer Markus Bauser begeisterten Klettersteiggehern die bekanntesten Klettersteige des Rofan Gebirges (Lamsenspitze, Haidachstellwand, Spieljoch, Hochiss und viele mehr) an.